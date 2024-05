Bac 2024 : comment éviter le hors-sujet

Le hors-sujet est la pire chose qui puisse arriver à un élève. Réviser pendant des semaines un examen et se faire plomber par une mauvaise compréhension du sujet, un véritable cauchemar. Studyrama vous explique comment éviter cette mésaventure.

Passer à côté du sujet peut avoir de lourdes conséquences pour les élèves. Le hors-sujet ne pardonne pas et il s’accompagnera malheureusement d’une mauvaise note. Il est pour cette raison redouté de tous, pourtant, il existe des méthodes simples à ne pas négliger pour l’éviter. Studyrama livre quelques conseils primordiaux.

Lire attentivement le sujet

Cela peut paraître évident, mais pourtant, certains n’y prêtent pas suffisamment attention. Après une première lecture qui paraît claire, les voilà lancés, tête baissée, dans la rédaction. C'est dans ce cas que le hors-sujet est à craindre. Les épreuves sont longues, alors il est indispensable de prendre le temps de bien comprendre le sujet. Pour ça, rien de tel que de le lire attentivement, et plusieurs fois.

Relever les mots clés

Cette étape passée, une bonne partie du chemin est parcourue, mais il ne faut pas se relâcher. Profiter de ce bon élan pour identifier les mots clés du sujet, et les surligner est une excellente idée. S'ils sont identifiés, le sujet sera plus facile à comprendre et les risques de faire un hors-sujet seront normalement écartés.

Noter ses idées au brouillon

Une fois le sujet compris, et les mots-clés analysés, il est tentant de se lancer dans la rédaction du sujet. Pourtant, il s’agirait d’une erreur. Il reste une étape principale pour s’assurer de ne pas sortir du sujet. Il faut prendre le temps de noter au brouillon les idées, pour être certains d’identifier cinq choses primordiales (qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi). Il sera alors plus facile de savoir quoi écrire dans le devoir.

Ne pas réciter son cours

Apprendre son cours, le connaître, est une bonne chose, mais il faut utiliser les connaissances à bon escient. Vous n’êtes pas là pour prouver au correcteur que vous avez bien révisé, mais pour réussir votre examen. Pour cela, il vous faut rassembler vos connaissances de manière méthodique pour les utiliser du mieux possible. C’est pour cette raison que le brouillon est à ne pas négliger.

Ne pas négliger la relecture

Enfin, cela paraît évident, mais après plusieurs heures d’épreuves, il peut-être tentant de la négliger. Pourtant, la relecture est l'une des étapes les plus importantes. Il est important de se relire régulièrement, au fur et à mesure, pour s'assurer que le devoir colle au sujet. À la fin, il est conseillé de relire l’ensemble de la copie, plusieurs fois, afin de s'assurer que tout est en ordre et prêt à être rendu.

Si le cours est bien maitrîsé, et que toutes ces étapes sont méticuleusement respectées, le risque de hors-sujet est normalement écarté.