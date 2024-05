Grève SNCF : RER, trams, Transilien… Voici les prévisions d'un trafic annoncé comme «très fortement perturbé» ce mardi

Le trafic sera «très fortement perturbé» ce mardi 21 mai pour les trains de banlieue et RER exploités par la SNCF en Île-de-France. Les cheminots franciliens sont appelés à faire grève à la veille d'une journée de négociations sur les primes versées à l'occasion des Jeux Olympiques.

Plus que jamais, il va falloir anticiper ses déplacements en Île-de-France. La SNCF a confirmé, lundi, un «trafic très fortement perturbé» ce mardi concernant la circulation des RER et trains de banlieue parisienne. Une mobilisation qui se tient à la veille d'une journée de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques.

Dans un communiqué de presse relayé ce dimanche et affiné ce lundi, Transilien a détaillé les prévisions de trafic sur son réseau. Si le service est annoncé comme normal pour mardi sur le T12 et le T13, seul un tram circulera toutes les 20 minutes pour le T11.

Concernant les lignes H, J, L, N et U, les prévisions de circulation font état d’un train sur trois pour cette journée de mardi. Un train sur deux devrait également circuler sur les branches Cergy-Poissy du RER A. Un train sur deux est prévu sur la partie nord du RER B alors que ces prévisions sont de deux trains sur trois dans la partie sud de la ligne.

Pour le RER E, deux trains sur cinq devraient circuler mardi en heure de pointe et seulement quelques trains sont prévus sur la ligne entre 10h et 17h. Sur le RER C, les estimations font état de deux trains sur cinq en heure de pointe, avec un train toutes les 15 à 30 minutes selon les branches entre 6h30 et 9h30 puis entre 16h et 20h, pour mardi.

Un train sur cinq est prévu en heure de pointe sur le RER D, à savoir entre 6h30 et 9h30 puis entre 16h et 20h. Il faut noter qu'aucun train ne circulera sur cette ligne entre Gare de Lyon et Châtelet Les Halles, entre Goussainville et Creil, entre Melun et Corbeil ainsi qu'entre Corbeil et Juvisy via Ris Orangis.

Les prévisions de circulation émises pour la ligne R sont identiques avec un train sur cinq annoncé en heure de pointe entre 6h et 8h puis entre 17h et 20h, ainsi qu'aucun train circulant Montereau et Melun via Héricy.

UNE gRÈVE POUR «ACCÉLÉRER LES NÉGOCIATIONS»

Les syndicats Sud-Rail et la CGT-Cheminots ont en effet appelé à la mobilisation au lendemain du lundi de Pentecôte, rejoints par endroit par l'Unsa-Ferroviaire. Les négociations concernant les primes allouées aux cheminots mobilisées pendant les Jeux olympiques sont toujours en cours à la SNCF et une réunion conclusive doit avoir lieu mercredi, au lendemain de la grève.

«On a trouvé que la négociation traînait un peu et on a voulu provoquer les choses», a expliqué l'AFP Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail. «On a une charge de travail conséquente avec 4.500 trains supplémentaires au mois d'août, donc toute une série de collègues ne pourront pas partir en vacances», a-t-il rappelé.

Dès vendredi, «90% des conducteurs en grève» avaient été annoncés par les organisations syndicales Sud-Rail et la CGT Cheminots.