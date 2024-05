«Il faut mettre fin à l’excuse de minorité et abaisser la majorité pénale à 16 ans», souhaite Jordan Bardella

«Il faut mettre fin à l’excuse de minorité et abaisser la majorité pénale à 16 ans», a déclaré Jordan Bardella sur CNEWS, ce lundi, lors de l'émission spéciale «Face à Jordan Bardella».

Le chef de file du Rassemblement National dévoile les propositions fortes de son parti pour endiguer l’insécurité. Invité ce lundi soir sur CNEWS, la tête de liste du RN pour les élections européennes 2024, Jordan Bardella, a mis l’accent sur une thématique chère à son parti : la lutte contre l’insécurité.

«Notre pays fait face aujourd’hui à un ensauvagement tous azimuts. Il y a dans notre pays, la France, une agression toutes les 44 secondes (NDLR : un chiffre basé sur le rapport d'enquête «Cadre de vie et sécurité» estimant à 710.000 le nombre de victimes de violence physique âgées de plus de 14 ans en 2018)», a d’abord rappelé ce dernier.

Il a donné d’autres exemples récents démontrant une hausse des faits de violence relevés dans l’Hexagone ces dernières années.

«Il y a un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes (NDLR : une donnée issue de l'Observatoire national de la sécurité routière estimant à plus de 30.000 le nombre de refus d’obtempérer en France en 2022). Il y a 1.000 agressions par jour (NDLR : il y a eu 362.000 coups et blessures volontaires recensés en 2023, soit 1.000 agressions par jour, selon les statistiques de l’insécurité en France datant de l’an dernier)», a souligné Jordan Bardella.

Jordan Bardella «prône la fermeté face à l’insécurité»

Pour endiguer cette problématique, il a notamment préconisé un tour de vis sur le plan sécuritaire et pénale afin de dissuader les délinquants et les criminels de poursuivre leurs méfaits.

«Emmanuel Macron a laissé la situation se dégrader. L’année 2023 a été l’année de tous les records. Face à cette mécanique permanente du déni qui vise à expliquer qu’il y a toujours une excuse sociale, que c’est parce que les gens sont pauvres qu’ils sont délinquants, qu’ils finissent dans la criminalité parce qu’ils ne viennent pas du bon quartier… Je combats ce discours. Face à l’insécurité qui se développe partout en France, je prône une seule attitude : la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté», a résumé le président du RN.

La volonté de mettre fin à l’excuse de minorité

Après avoir posé son diagnostic sur les maux touchant la société française, le grandissime favori des sondages pour le prochain scrutin continental a donné une piste visant à durcir le panel législatif et pénal pour les mineurs délinquants en France.

«Une grande partie de cette violence qui traverse le pays est liée à notre incapacité à répondre à la délinquance des mineurs. Je souhaite qu’on mette fin notamment à l’excuse de minorité qui atténue aujourd’hui en très grande partie les peines. Quant à 14 ans, on plante une vieille dame de 80 ans avec un couteau pour lui voler les 20 euros qu’elle a retirés au distributeur, on ne peut pas être jugé comme un enfant», a estimé Jordan Bardella.

Jordan Bardella veut abaisser la majorité pénale à 16 ans

Dans la même lignée, il a fait un lien entre sa première mesure, à savoir la mise en place de l’excuse de minorité, et sa seconde piste pour lutter contre l’insécurité : l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans.

«Il faut mettre fin à l’excuse de minorité et il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans. Je souhaite qu’on développe des centres éducatifs fermés pour les mineurs sur le modèle des pays nordiques. En Hollande, ils ont des taux de récidive qui sont bien moindres que les taux français car ils sanctionnent immédiatement avec des mesures privatives de liberté et des peines très courtes», a ajouté le successeur de Marine Le Pen au poste de président du RN.

Le souhait de punir financièrement les parents des mineurs délinquants

Pour élargir cet éventail répressif, Jordan Bardella a également proposé de punir financièrement les parents des mineurs délinquants en les privant de certaines aides sociales octroyées par l’Etat.

«Il faut responsabiliser les parents de mineurs récidivistes lorsqu’il y a des carences éducatives par la suspension des allocations familiales relatives à l’enfant concerné par la multiplication des crimes et des délits. Il faut rétablir des peines plancher, instaurer des peines minimales et expulser les délinquants et criminels étrangers», a complété ce dernier.

«Il faut un tournant sécuritaire, pénal et migratoire»

Il a conclu son discours en évoquant une autre thématique importante au sein du Rassemblement National avec la lutte contre l’immigration, qui permettrait selon lui de réduire drastiquement l’insécurité en France.

«Ce que nous défendons, c’est un véritable changement de philosophie dans la politique pénale. Je ne m’habitue pas à ce que tous les jours les Français aient peur lorsqu’ils sortent dans la rue, à ce que les parents craignent systématiquement pour la sécurité de leurs enfants… Je ne ferme pas les yeux sur cette montée de la délinquance. Il faut un tournant sécuritaire, un tournant pénal et un tournant migratoire car on sait aujourd’hui que l’immigration est responsable de la quasi-totalité de la violence de rues dans notre société», a assuré Jordan Bardella.