Jailadalle : tout savoir sur cette campagne de dons contre la précarité alimentaire étudiante

Ce lundi 20 mai, l’association Linkee a lancé un appel aux dons dans le cadre de sa campagne #Jailadalle afin de lutter contre la précarité alimentaire étudiante. Voici tout ce qu’il faut savoir.

La solidarité pour faire face à la précarité. Avec le hashtag #Jailadalle, l’association Linkee lance une nouvelle campagne d’appel aux dons ce lundi pour aider les étudiants en situation de précarité alimentaire.

Chaque année, l’association, présente en Île-de-France et à Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse sauve les denrées alimentaires invendues auprès de commerçants, supermarchés, traiteurs et autres professionnels de l’événementiel afin de les redistribuer aux étudiants en difficulté.

79% des étudiants précaires ne mangent pas à leur faim. Vous trouvez ça normal ?





Nous, NON ! Alors, @Linkee lance #JAILADALLE, une mobilisation nationale pour alerter sur cette situation qui ne peut plus durer !#PrécaritéÉtudiante #EntraideEtudiante #Linkee #hopeparis pic.twitter.com/gPh2nZ4hCY — Linkee (@LinkeeOfficiel) May 19, 2024

Cette année, pour rappeler que «la pauvreté étudiante n’a pas disparu», Linkee invite les étudiants concernés à publier une photo de leur frigo vide avec le hashtag #Jailadalle.

En 2023, l’association est parvenue à distribuer près de 2,3 millions repas gratuits, soit le double de repas par rapport à 2022. Néanmoins, si cette solidarité augmente, «la précarité alimentaire des étudiants persiste» selon elle.

Et pour cause, en un an, «les aides publiques et privées ont été divisées par quatre», et ce, malgré l’inflation.

Un étudiant sur cinq a déjà envisagé d’arrêter ses études pour des raisons financières

Selon une étude réalisée par Linkee en février auprès de 5.000 étudiants bénéficiant de cette aide alimentaire, un étudiant sur cinq envisage ou a envisagé d’arrêter ses études à cause des difficultés financières.

De plus, trois étudiants précaires sur quatre ont moins de 100 euros par mois de reste à vivre pour s'alimenter, se soigner s'habiller et se cultiver. Une situation qui a des conséquences sur la santé physique et mentale de la jeunesse, a rappelé l'association dans sa campagne.

Enfin, en 2024, 4 à 5 millions de demandes ont dores et déjà été enregistrées sur les plateformes d'inscription, selon une porte-parole de Linkee.