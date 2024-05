JO 2024 : où en est-on des punaises de lit à Paris ?

Après la psychose engendrée par les punaises de lit dans la capitale fin 2023, les Franciliens peuvent craindre une recrudescence de ces insectes avec l’arrivée de plus de 15 millions de touristes à l’occasion des Jeux olympiques.

Une préparation millimétrée. En septembre dernier, l’Île-de-France et ses habitants cédaient à la panique lorsqu’une invasion de punaises de lit avait été observée dans la capitale. Cette dernière avait même conduit la mairie de Paris à demander un plan d’urgence pour lutter contre le fléau.

Parasite de 4 à 7 millimètres de long, la punaise de lit est capable de pondre jusqu’à 500 œufs au cours de sa vie. Une expansion de cet insecte a été remarquée depuis les années 1990, principalement dans les grandes villes. Selon une enquête de l’Ipsos commandée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un foyer sur dix a été touché par le phénomène entre 2017 et 2022.

Selon Paris, cette augmentation de punaises de lit était principalement due à la hausse «des voyages internationaux, au développement de la location de meublés touristiques et à la récupération de meubles et vêtements d'occasion».

L'anticipation est de mise

Alors que plus de 15 millions de touristes sont attendus à l’occasion des Jeux olympiques, professionnels et propriétaires se préparent à une potentielle invasion. En effet, les punaises de lit vivent dans des espaces sombres et calmes. Elles apprécient particulièrement les plinthes, les matelas, les fissures, le plancher, les rideaux et se nourrissent de sang.

Les températures estivales favorisent, elles aussi, le développement des populations d’insectes. Leur prolifération serait donc susceptible de courir jusqu’en septembre, voire en octobre.

Ainsi les hôtels se préparent en formant leur personnel à la détection des nuisibles et multiplient le passage d’experts en détection canine. De son côté, l’Agence régionale de santé (ARS) sensibilise en cas d’infestation en communiquant par exemple une liste des entreprises compétentes pour débarrasser les lieux des insectes.