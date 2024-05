Jordan Bardella : «L’ordre doit revenir en Nouvelle-Calédonie parce que des Français sont aujourd’hui en danger»

«L’ordre doit revenir en Nouvelle-Calédonie parce que des Français sont aujourd’hui en danger», a déclaré Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes, dans l'émission spéciale «Face à Jordan Bardella» diffusée sur CNEWS ce lundi 20 mai.

Le chef de file du RN appelle à plus de fermeté de l’État en Nouvelle-Calédonie. Invité ce lundi soir sur CNEWS, la tête de liste du Rasseblement National aux prochaines élections européennes, Jordan Bardella, a souligné la nécessité d’un retour de l’ordre en Nouvelle-Calédonie après des actes violents répétés sur ce territoire ces derniers jours.

«D’abord, il y a un impératif, c’est le rétablissement de l’ordre et de la sécurité sur chaque mètre carré du territoire de la République française et donc de la Nouvelle-Calédonie. Les images que les Français voient tous les jours depuis maintenant une semaine sont des images insoutenables avec des familles françaises qui sont barricadées, qui vivent nuit et jour dans la peur…».

Jordan Bardella, sur la Nouvelle-Calédonie : «L’ordre doit revenir parce que des Français sont aujourd’hui en danger», dans #FaceaJordanBardella pic.twitter.com/eeq6pMBc4v — CNEWS (@CNEWS) May 20, 2024

Celui qui occupe la place de grandissime favori des sondages pour le prochain scrutin européen a également rendu hommage aux forces de l’ordre présents sur place, directement en première ligne face au déferlement de violence constaté la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie.

«Il y a des gendarmes, des forces de l’ordre, qui sont attaqués. On tire sur des représentants de l’État et je voudrais évidemment avoir un mot pour l’ensemble de la profession, pour les gendarmes et pour les familles des deux gendarmes qui ont perdu la vie ces dernières heures en Nouvelle-Calédonie.

Le RN milite pour «l’engagement de l’état d’urgence»

Tout comme Marine Le Pen, à qui il a succédé au poste de président du Rassemblement National, Jordan Bardella a rappelé son souhait d’instaurer un état d’urgence dans ce territoire français du Pacifique Sud.

«Le retour de l’ordre, c’est évidemment un préalable. Avec Marine Le Pen, j’avais demandé très tôt l’engagement de l’état d’urgence parce que la situation sécuritaire est aujourd’hui en train d’échapper à l’État. Je pense qu’avant même de discuter de politique et de poser sur la table les bases d’un accord politique, il faut pacifier la situation. L’ordre doit revenir en Nouvelle-Calédonie parce que des Français sont aujourd’hui en danger», a martelé la tête de liste RN aux européennes.

Jordan Bardella et le RN «favorables au dégel du corps électoral»

Jordan Bardella a également estimé que son parti politique était favorable à un «dégel du corps électoral», un sujet au coeur des crispations en Nouvelle-Calédonie ces derniers jours. «Nous sommes favorables au dégel du corps électoral. Le RN est et restera un défenseur de la Nouvelle-Calédonie. L’État doit répondre avec toute la force nécessaire», a conclu ce dernier.

Pour rappel, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi constitutionnelle lié au dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie.

Ce dernier prévoit notamment de donner le vote pour les élections provinciales aux natifs et aux citoyens qui vivent sur l'archipel depuis au moins dix ans. Cela représenterait plus de 42.500 votants supplémentaires, selon LCP.

Ce projet de loi, visant à mettre fin au gel de ce corps électoral instauré depuis 1998 avec l’accord de Nouméa, est à l'origine de ce regain de tensions en Nouvelle-Calédonie ces derniers semaines.