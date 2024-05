«L’immigration menace aujourd'hui notre sécurité et notre identité», affirme Jordan Bardella

«L’immigration menace aujourd'hui notre sécurité et notre identité (...) Je fais du défi migratoire l'un des thèmes majeurs de ma campagne électorale», a affirmé Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes.

Invité de CNEWS et Europe 1 ce lundi 20 mai, la tête de liste RN aux élections européennes, Jordan Bardella, est revenu sur le thème de l’immigration, estimant que celle-ci «menace notre sécurité et notre identité».

«Il faut prendre conscience que la submersion migratoire, qui touche aujourd’hui la France et toute l’Europe, est peut-être le plus grand défi qui se pose à nos sociétés. L’immigration menace, non seulement nos comptes publics, mais également notre sécurité et notre identité», a dit Jordan Bardella.

La tête de liste RN aux élections européennes a expliqué qu’«il y a d’innombrables quartiers en France où nos compatriotes, y compris ceux qui sont issus de l’immigration, ont le sentiment de devenir les étrangers dans leur propre pays et de ne plus le reconnaître».

«Par conséquent, je fais du défi migratoire l’un des thèmes majeurs de ma campagne électorale. Je défends la double frontière. Cela implique, d’une part, la possibilité pour Frontex (l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes : ndlr) de refouler les migrants qui arrivent aujourd’hui aux portes de l’Union européenne», a affirmé Jordan Bardella.

«Aujourd’hui, l’Union européenne empêche toute forme de refoulement (…) Je souhaite que ceux qui viennent sur le sol européen sans y avoir été invités puissent être raccompagnés dans leur pays de départ», a-t-il ajouté.