Météo : la Gironde et la Charente-Maritime placées en vigilance orange pluie-inondation

Météo-France a placé, ce lundi 20 mai après-midi, les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime en vigilance orange pour «pluie-inondation». En Île-de-France, des orages «forts» sont attendus en soirée.

Un temps très instable. Alors qu’une nouvelle semaine vient de commencer avec un ciel grisâtre, de fortes perturbations sont attendues, dès l’après-midi de ce lundi 20 mai, dans le sud-ouest de l’Hexagone.

Par conséquent, Météo-France a placé la Gironde et la Charente-Maritime en vigilance orange pour «pluie-inondation».

Selon le service météorologique, de «fréquentes averses», décrites comme «parfois orageuses», «durables» et «persistantes», sont attendues dans ces deux départements. Une raison qui a poussé l’Institut national de météorologie d’activer l’alerte orange.

«Des paquets orageux parfois forts» en Île-de-France

Au total, 50 à 80 mm de pluie sont attendus. De son côté, Météo-France indique que les «forts cumuls concernent essentiellement le nord de la Gironde et le sud de la Charente-Maritime».

Par ailleurs, le temps ne devrait pas connaître un meilleur sort dans le nord du pays. En effet, des «averses orageuses» sont également attendues dans des départements placés en vigilance jaune pour orages, comme en Île-de-France, en Normandie ou dans le Centre-Val de Loire.

«Des paquets orageux parfois forts avec un risque de fortes pluies en peu de temps, de grêle et de rafales, circulent notamment des Pays-de-la-Loire vers l'est de la Bretagne, le sud de la Normandie, l'Île-de-France et de la Bourgogne vers la Champagne et la Franche-Comté», a écrit le service météorologique.