StreetNav : tout savoir sur le premier GPS à destination des personnes à mobilité réduite à Paris

StreetNav, le premier GPS destiné au déplacement des personnes à mobilité réduite, a été dévoilé ce lundi 20 mai par la startup StreetCo.

Une «révolution» pour les millions de personnes à mobilité réduite (PMR) en France. À moins de 100 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, la startup StreetCo a annoncé, ce lundi 20 mai, le lancement d’une application dédiée au déplacement des PMR nommée «StreetNav».

Ce GPS, qui est le premier spécifiquement à destination des personnes à mobilité réduite, permet de trouver l’itinéraire le plus adapté en s’adaptant aux difficultés et obstacles à éviter, mais également aux différents handicaps, comme la déficience visuelle ou les fauteuils roulants.

Compatible avec les transports en commun, disponible sur Android et iOS, et soutenue par la mairie de Paris, l’application est alimentée par la seconde application de la startup, StreetCo, qui permet à tous les utilisateurs de signaler et géolocaliser dans l’application, en temps réel, et de façon ludique, tous les obstacles fixes et temporaires, tels que les voitures mal garées ou les zones de travaux.

Faciliter le quotidien des PMR dans Paris

En vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, où des millions de visiteurs, ainsi que des milliers de sportifs et de parasportifs du monde entier sont attendus dans les rues de la capitale, la startup espère assurer la meilleure expérience possible aux PMR.

«Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère pour StreetCo. En unissant nos forces avec la ville de Paris, nous démontrons notre engagement pour des Jeux accessibles et inclusifs pour tous. Ensemble, nous ouvrons la voie vers un avenir où la mobilité est garantie pour chacun, et nous l’espérons, partout en France et dans le monde», a notamment commenté le CEO de la startup, Arthur Alba.