Voici le montant d’une retraite confortable, selon une étude

L'Institut de Recherches économiques et sociales (IRES) a mené une étude pour calculer le montant idéal d’une retraite. Mais quel est-il ?

Face à l'inflation et au coût de la vie toujours plus élevé, certains retraités peuvent devenir vulnérables financièrement. En 2024, le montant minimal d’une retraite est de 746,71€ pour une carrière complète de salarié et d'indépendant (hors libéral) et de 892,49€ dans le meilleur des cas, soit après quelques majorations.

Des chiffres insuffisants pour permettre aux retraités de subvenir correctement à leurs besoins. L'Institut de Recherches économiques et sociales (IRES) a mené une étude pour calculer le montant idéal d’une retraite.

1.634 euros par mois

Selon les données collectées à partir de plusieurs critères, un retraité devrait toucher au moins 1.634 euros par mois pour lui permettre de vivre correctement en subvenant à tous ses besoins.

Pour obtenir ce résultat, l'étude s'est focalisée sur les dépenses les plus importantes à savoir le logement, la nourriture, le transport ou encore les soins de santé.

Cependant, les simulations de l’IRES ont été effectuées en fonction du coût du logement pour les propriétaires et non pour les locataires. Ces derniers ayant généralement plus de frais, le chiffre pourrait probablement être revu à la hausse.

Selon le magazine Pleine Vie, les Français estiment qu’une pension de retraite brute d’environ 2.600 euros par mois est nécessaire pour vivre convenablement.