JO 2024 : ce qu'il faut savoir sur la revente de billets

Les reventes de billets battent leur plein sur la plate-forme officielle des JO depuis près d’une semaine. Une manœuvre qui peut s’avérer périlleuse sans connaitre les conditions de revente.

À l’approche des JO de Paris dont la cérémonie d’ouverture aura lieu le 26 juillet prochain, les reventes de billets ont commencé sur la plate-forme mise en ligne par le Comité d’Organisation des JO depuis le 15 mai dernier. Une configuration qui permet aussi bien aux détenteurs du précieux sésame de prétendre trouver un acquéreur qu’aux retardataires d’avoir un dernier espoir d’assister à une compétition olympique.

L’annonce de l’ouverture d’une plate-forme, la seule et unique qui permet la revente des places, avait été faite en avril dernier par le Président du Comité Olympique et triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet. Ce dernier avait alors expliqué au Parisien que «toute revente en dehors de la plate-forme est interdite, et vous risquez de vous retrouver coincé à l’entrée sans la possibilité d’accéder au site de compétition».

Une application unique

Comme pour l’achat des billets, la revente passe par le format digital et l’application «Paris 2024 Tickets». Le site officiel des Jeux précise que le nombre de reventes de tickets est illimité. Plafonnant les prix à hauteur du prix d’achat, la plate-forme ne permet pas aux utilisateurs de faire une plus-value à la revente. Le vendeur doit également céder 5% du prix de revente alors que l’acheteur devra débourser 10% du prix d’achat supplémentaire. Un revendeur aura la possibilité de se rétracter et de retirer de la vente son ticket tant que celui-ci n’a pas été acheté.

Le billet sera disponible jusqu’à 12 heures avant le début de l’épreuve à laquelle il donne accès, lit-on également. Depuis la début de la mise en vente des places, 8,2 millions de tickets ont été vendus.