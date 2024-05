Nouvelle-Calédonie : tronçonneuse, batte de baseball... L'incroyable arsenal saisi à des émeutiers

Depuis le 13 mai et le projet de révision de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie est en proie à une vague de violences croissante. Des saisies effectuées sur des barrages et pickups permettent de se rendre compte de la violence de certains émeutiers.

Le retour au calme annoncé en Nouvelle-Calédonie par les autorités rencontre des difficultés sur le terrain. L'escalade de la violence, avec la mort d'une sixième personne samedi, a poussé le président de la République Emmanuel Macron à s'envoler vers Nouméa mardi soir.

Depuis le 13 mai, l'archipel calédonien est en effet en proie à de violentes émeutes. Et certains insurgés semblent particulièrement déterminés comme le prouve quelques-unes des saisies effectuées sur des barrages et véhicules. Sur une photo que CNEWS a pu se procurer, on peut ainsi distinguer des boules de pétanque, une batte de baseball, une tronçonneuse, un marteau ou encore ce qui semble être un jerican d'essence.

L'état d'urgence décrété par l'Etat n'a pas apaisé la situation. L’agglomération de Nouméa, vers laquelle avaient convergé, en début de semaine, quelque 10.000 militants, selon les autorités, est en proie au désordre.

400 entreprises et commerces vandalisés

En outre, environ 400 entreprises et commerces ont subi des dégradations dans Nouméa et les villes limitrophes.

«D’importantes dégradations, notamment par incendie, ont été constatées dans la ville de Nouméa et [dans les] communes limitrophes concernant d’une part des bâtiments ou équipements publics et d’autre part des structures économiques», a annoncé mardi Yves Dupas, le procureur de la République de Nouméa. «Plus de 150 entreprises ont été pillées et incendiées, laissant plus de 1.000 employés sans travail.»

Les services du représentant de l’Etat sur place, Louis Le Franc, ont annoncé sur X l’interpellation de 22 personnes mardi et l’«installation de renforts permanents dans les quartiers de Doumbea, Païta et Mont-Dore» dans l’agglomération de Nouméa. Lundi, l'Elysée a décidé de mobiliser «pour un temps» des militaires, à la place des membres des forces de sécurité intérieure, afin de «protéger les bâtiments publics.»