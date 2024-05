Pluie et inondation : la Gironde et la Charente-Maritime maintenues en vigilance orange, 10 autres départements en jaune

Pour cette journée du mardi 21 mai, Météo-France a placé les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime en vigilance orange pour «pluie-inondation». Dix autres départements sont en vigilance jaune.

Un temps très instable. Alors qu’une nouvelle semaine vient de commencer avec un ciel grisâtre, de fortes perturbations ont été enregistrées dès lundi après-midi, notamment dans le sud-ouest de l’Hexagone, et risquent de se poursuivre ce mardi.

Par conséquent, Météo-France a placé la Gironde et la Charente-Maritime en vigilance orange pour «pluie-inondation». Dix autres départements sont soumis à la vigilance jaune : le Bas-Rhin, la Moselle, l'Eure, l'Orne, la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Charente et la Dordogne.

© Météo-France

D'après Météo-France, «une dépression, centrée sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, organise un axe pluvieux actif qui stagne» depuis lundi soir. Tôt ce mardi matin, des pluies localement modérées étaient toujours en cours sur une moitié nord de la Gironde et dans le sud de la Charente-Maritime. les deux départements devraient toutefois sortir de la vigilance orange à partir de 10h.

Du soleil au sud-est

Depuis le début de cet épisode pluvieux, les cumuls les plus importants ont été observés sur une zone «s'étirant de l'estuaire de la Gironde au nord du bassin d'Arcachon et en allant jusqu'aux portes de la Dordogne», écrit Météo-France. Le plus souvent, 15 à 30 mm ont été relevés sur les 12 dernières heures, jusqu'à 40 mm localement, voire un peu plus sur le Médoc.

Ce mardi matin, une zone bien pluvieuse s'étend également des Alpes au Grand Est, en se prolongeant jusqu'au nord des Hauts-de-France. Ces précipitations vont se maintenir pendant une partie de l'après-midi, du Nord-Pas de Calais au nord de la Lorraine et de l'Alsace.

Globalement, la majeure partie du pays sera exposé à un temps instable avec des averses et parfois des orages. Seule une partie du sud-est, des plaines du Languedoc jusqu'à la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, retrouve un peu de soleil, avec tout de même un léger risque d'averses l'après-midi sur l'Ile de Beauté.