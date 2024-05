Paris : piétonnisation, végétalisation, sécurité... Voici ce que contient le rapport sur la transformation des Champs-Élysées

Après cinq ans de travaux, l'étude urbaine portant sur la transformation de l'avenue des Champs-Élysées a été rendue publique ce lundi. Entre piétonnisation, végétalisation, sécurité ou encore modernisation, voici ce que pourrait devenir la plus belle avenue du monde dans quelque temps.

Un projet dantesque. Le Comité des Champs-Élysées, avec le concours de la Ville de Paris, a dévoilé, ce lundi 27 mai, l'étude urbaine portant sur la mythique avenue.

Après cinq années de travaux, ce rapport de plus de 1.800 pages commandé par le Comité à l'architecte Philippe Chiambaretta a isolé 150 propositions visant à rendre l'axe plus attractif, en activant plusieurs leviers.

Piétonnisation

L'un des points centraux de cette étude est l'augmentation de l'espace destiné aux piétons de 13% supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Cet accroissement signerait la réduction des voies de circulation de six à quatre, avec d'un autre côté, le doublement des pistes cyclables.

Parmi les autres propositions, on retrouve également l'élargissement des passages piétons de 5 à 6 mètres, ou encore un audit sur l'accessibilité de l'avenue par les personnes en situation de handicap.

©PCA-STREAM



«À travers ce travail, nous avons voulu élaborer une vision, réinventer une nouvelle forme d'urbanisme visant à rendre ce quartier plus désirable», a indiqué Marc-Antoine Jamet, le président du Comité Champs-Élysées, regrettant lors de son avant-propos avoir tiré le constat d'une avenue qui «n’était plus aimée, plus aimable, et délaissée par les Parisiens», selon lui.

Végétalisation

L'autre piste de réflexion visant à rendre l'avenue des Champs-Élysées plus attractive et davantage agréable reste la hausse de la végétalisation dans le quartier.

Les porteurs du projet espèrent voir dans le futur l'installation de «huit salons végétaux d'une surface de 150 m2 avec des assises, de l'ombre en été et une fontaine», tout au long de cette avenue, sans oublier la plantation.

©PCA-STREAM



«L'enjeu est, à terme, de faire réduire la température avec la création de corridor de fraîcheur», a expliqué l'un des chercheurs porteurs du projet, présent au côté de Philippe Chiambaretta.

Sécurité

Enfin, parmi les autres enjeux évoqués ce lundi lors de la présentation du rapport, figure la sécurité de l'avenue. Plus organisationnelle que structurelle, la coordination des effectifs de sécurité déjà déployés sur l'avenue, notamment au pied des boutiques, fait partie des propositions du rapport présenté par le Comité.

L'optimisation de l'accès des pompiers «entre l'alignement des arbres et des terrasses», a aussi été listée parmi les projections futures permettant à l'avenue un meilleur accès aux services de sécurité.

Invité ce lundi à la présentation de l'étude «qui a pour objectif de proposer des idées aux futurs maîtres d’œuvre des inspirations pour recréer les Champs-Elysées», selon Philippe Chiambaretta, le Premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire a indiqué être «en accord avec la plupart des mesures évoquées».

Ce dernier a ajouté qu'Anne Hidalgo prendra le soin d'étudier précisément ce rapport afin d'apporter une réponse claire et précise, et a rappelé l'importance d'inclure dans les discussions la préfecture de police de Paris, acteur décisionnaire sur les questions de circulation à Paris et en Île-de-France.