80 ans du Débarquement : ces «faux soldats» largués derrière les lignes allemandes pour leurrer l’ennemi

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés ont mis en œuvre l’opération Titanic visant à créer la confusion chez les Nazis et à les éloigner de la Normandie quelques heures avant le Débarquement. L’une de ces manœuvres a été de déployer 500 mannequins derrière les lignes allemandes afin de détourner près de 1.500 soldats ennemis.

Une stratégie popularisée par le film «Le jour le plus long» sorti en 1962. Afin de maximiser les chances du Débarquement prévu en Normandie le 6 juin 1944, les Alliés ont eu recours à l’opération Titanic incluant une série de stratagèmes dont l’objectif était de leurrer les Nazis et ainsi les détourner des côtes normandes.

L’une de ces opérations consistait à larguer 500 «faux soldats» derrière les lignes allemandes, dont 200 à Yvetôt (Seine-Maritime), 200 à Saint-Lô (Manche), 50 au sud de Caen et 50 à Marigny (Jura).

«L’idée étant que toutes les troupes allemandes stationnées à Caen et Saint-Lô se déplacement dans la nuit vers le sud afin de s’éloigner de la zone de débarquement, à savoir les plages du Calvados et Utah Beach dans le Cotentin», a résumé l’historien Jérémie Halais (auteur de deux ouvrages sur le sujet : «Les plages du Débarquement et les lieux de libération» et «L’essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie) pour CNEWS.

Pour mener à bien cette opération de déstabilisation, les Alliés ont ainsi confectionné un demi-millier de mannequins de 82 cm de hauteur, en toile de jute et remplis de sable ou de paille.

Operation Titanic and the Rupert Dolls





During World War II, as a part of Operation Titanic, the British utilized dummy parachutists, which they referred to as "Rupert" dolls. These were life-sized dummies dropped over France during the D-Day invasions on June 6, 1944. The… pic.twitter.com/ipdDSxagKf

