Cancer des enfants : l'association «Imagine for Margo» fait le plein pour sa course solidaire à La Défense

La course Enfants sans cancer city 2024 devrait être un succès. Alors qu'elle doit se dérouler ce jeudi 30 mai, le nombre d'inscrits maximum a été atteint.

Il y aura du monde sur le parvis de la Défense, ce jeudi 30 mai. La course Enfants sans cancer city 2024 affiche en effet déjà complet, avec 2.000 participants prévus et 60 entreprises participantes, soit le maximum de la jauge fixée par l'organisateur, Imagine for Margo. Pour cet événement urbain, l'association basée en Ile-de-France est d'ailleurs labellisée partenaire officiel de la grande Cause Nationale 202 «Bouge chaque jour» mise en place par le gouvernement.

Enfants sans Cancer City est SOLD OUT





La vague bleue et rose qui déferlera le 30 mai prochain sur le quartier de Paris La Défense afin de lutter contre le cancer des enfants se prépare et elle sera énorme !





RDV dans 13 jours ☺️#GoFightWin #Solidaire #Cancer #GCN24 pic.twitter.com/Mz6jXOWlFd — Imagine for Margo (@ImagineforMargo) May 17, 2024

Chaque participant récolte des dons

Par leur soutien et leur mobilisation, les coureurs, qui s'élanceront à 13h, vont récolter des fonds pour la recherche en parcourant 5 ou 10 kilomètres. Au-delà de l'inscription symbolique à 10 euros, chaque participant s'engage en effet à récolter au minimum 200 euros (100 euros pour les mineurs et les étudiants) auprès de ses proches, amis et collègues pour valider son dossard.

100 % des sommes récoltés vont à des programmes de recherche contre les cancers pédiatriques. Un fléau qui représente la première cause de décès par maladie chez les enfants et adolescents en France et en Europe. 2.500 enfants sont touchés chaque année en France et 1 enfant sur 5 en décède. Pour 2024, les efforts seront concentrés, via l'appel à projets Fight Kids Cancer, sur les tumeurs cérébrales, la deuxième forme de cancer la plus fréquente chez l’enfant après la leucémie.

Un engagement réaffirmé par Patricia Blanc la présidente fondatrice d'Imagine for Margo : «Depuis les 30 dernières années, le traitement et la guérison des enfants et des adolescents atteints par une tumeur cérébrale n’ont que très peu progressé. Grâce aux courses Enfants sans Cancer et à Fight Kids Cancer, nous voulons agir et changer cette situation intolérable».

Avec, au total, plus de 20 millions d’euros affectés à 61 programmes de recherche depuis ses débuts, Imagine for Margo joue un rôle majeur et poursuit ses efforts avec divers événements alliant sport et solidarité. Le 29 septembre prochain, elle organisera une autre course au Domaine national de Saint-Cloud ou en connecté. En attendant, il est toujours possible de se mobiliser en effectuant directement un don.

Course Imagine for Margo city, le 30 mai sur le parvis de La Défense. Plus d'information sur enfantssanscancer-city.com