Météo : va-t-il faire chaud cet été ?

Ce mardi 28 mai, Météo-France a donné ses estimations pour la période estivale. Bien qu'encore incertain, le scénario le plus probable est celui d'une chaleur supérieure aux normales de saison.

S'il est encore trop tôt pour établir des prévisions météorologiques précises pour les Jeux olympiques de Paris, il est fort probable que la chaleur soit au rendez-vous pour les trois prochains mois. Ce mardi 28 mai, Météo-France a dessiné le scénario d'un «trimestre plus chaud que la normale» de juin à août.

Dans ses dernières tendances à trois mois, le service de météorologie précise que cette probabilité «est plus marquée pour les régions méditerranéennes». Météo France estime qu'il y a 50% de chance pour que ce scénario se vérifie, 30% pour que l'été météorologique soit conforme aux normales et 20% pour qu'il soit plus froid.

Des chiffres qui correspondent à ce que l'établissement public avait déjà annoncé dans une précédente communication. Météo-France appelle toutefois à la prudence et rappelle que ces probabilités ne sont pas des prévisions : «il est trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques de cet été semaine par semaine».

Un été caniculaire ?

Ces estimations reposent sur l'observation des océans, de l'atmosphère et des glaces de mer, couplées à l'analyse des modèles climatiques. Autant de données qui permettent ensuite de tester la probabilité de trois situations : proche, en dessous ou au-dessus des normales de saison. Ces dernières sont par ailleurs calculées sur les trois dernières décennies, donc sur la période 1991-2020 en ce qui concerne cet été.

Pour l'heure, il n'est pas possible de déterminer si l'été à venir sera caniculaire. Ce pourrait être un élément d'information important pour l'organisation des JO, mais les canicules peuvent difficilement être anticipées «au-delà de 8 jours».

Il est certain que «depuis quelques années, en cohérence avec la tendance planétaire du changement climatique, les étés sont plus fréquemment au-dessus des normales de saison». Mais la réserve reste de mise puisque non seulement «les épisodes de chaleur ou les canicules diffèrent en termes d’intensité, de temporalité et de localisation d’un été à l’autre», mais des «parenthèses de fraîcheur ne sont jamais exclues non plus, comme au cœur de l’été 2023».

Météo-France juge toutefois probable que le temps cet été soit «plus sec que la normale» dans «le sud-ouest et le pourtour méditérranéen». Aucune tendance n'est en revanche privilégiée pour le reste du territoire en matière de précipitations et le service de météorologie ajoute que ce scénario «n'exclut pas des épisodes ponctuels avec une pluviométrie pouvant être localement importante».