Questionnement de genre chez les mineurs : vers de nouvelles règles lors de leur prise en charge médicale

Un texte sur la prise en charge de la transition de genre chez les mineurs doit être examiné en séance publique ce mardi 28 mai au Sénat. Accusé de transphobie, il a été remanié lors de son passage en commission.

Visant à encadrer la prise en charge des mineurs «en questionnement de genre», une proposition de loi doit être examinée au Sénat, ce mardi 28 mai. Dans sa version originale le texte, porté par Les Républicains (LR), avait été accusé de transphobie, notamment à gauche, et avait été pointé du doigt par la Défenseure des droits, Claire Hédon. Il a depuis été modifié en commission.

A l'origine, cette proposition de loi de la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio prévoyait d'interdire les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales avant l'âge de 18 ans pour les mineurs à qui l'on diagnostique une «dysphorie de genre», soit le fait de ne pas s'identifier à son genre de naissance.

La gauche et les associations s'étaient dressées contre cette perspective jugée «transphobe», et la Défenseure des droits avait fait part de sa propre inquiétude dans un avis publié le 6 mai dernier. Elle jugeait cette proposition de loi «de nature à porter atteinte aux droit à la santé des enfants trans ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant».

Dans un avis publié aujourd’hui, le #DéfenseurDesDroits rappelle l’importance d’une conception non pathologique de la transidentité et d’une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie prenant en compte les besoins des enfants en santé mentale.

«Les transitions médicales d’enfants transgenres sont rares» et les interventions chirurgicales avant la majorité, qui «ne concernent qu’une infime minorité des enfants trans [...] s’inscrivent toujours dans un parcours médical approfondi», écrivait Claire Hédon.

Elle soulignait par ailleurs que les bloqueurs de puberté comme les traitements hormonaux sont «régulièrement et depuis longtemps prescrits à des mineurs non trans, dits cisgenres», dans le cas de traitement de la puberté précoce ou «lorsque l'arrivée de la puberté est source de détresse psychologique». Aussi, en suggérant leur interdiction pour les seuls mineurs transgenres, la proposition de loi introduisait selon elle «une différence de traitement entre mineurs transgenres et cisgenres susceptible de constituer une discrimination à raison de l’identité de genre.»

La création de centres de référence

Sachant que le texte LR appelle aussi «à l'élaboration d'une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie», la Défenseure des droits s'interrogeait également sur «la présence de cette demande dans un texte restreint à la seule transidentité». Elle rappelait alors «l’importance d’une conception non pathologique de la transidentité» et plaidait plutôt pour l'élaboration d'un plan national visant à répondre aux besoins en santé mentale de tous les enfants.

Dans ce contexte, la proposition de loi a été remaniée lors de son passage à la commission des Affaires sociales du Sénat. La nouvelle version prévoit ainsi que la prescription des bloqueurs de puberté aux mineurs soit permise mais dans un cadre précis, au sein de «centres de référence pluridisciplinaires» nouvellement créés et après un suivi médical d'une durée d'au moins deux ans.

A l'initiative de ces modifications, le sénateur LR Alain Milon avait alors estimé que la proposition de loi n'était «plus du tout transphobe». Certains parlementaires de gauche n'étaient en revanche pas du même avis, à l'image de l'écologiste Anne Souyris qui jugeait le texte «dangereux pour la vie de centaines de jeunes en situation de grande fragilité», y compris dans sa nouvelle version.

Du même avis, la socialiste Laurence Rossignol accusait la proposition de loi de «partir du principe que la transition est un problème, un danger, et que pour dissuader les gens de transitionner, il suffit de tout interdire». Estimant que la modification profonde du texte en commission constitue un «désaveu» pour les auteurs de la version initiale, elle a promis de soutenir une motion de rejet préalable du texte ce mardi, lors de l'examen en séance publique.