Essence : que se passe-t-il en cas de mélange de sans plomb 95 et 98 ?

Peut-on mélanger du sans-plomb 95 avec du sans-plomb 98 ? C’est une question que se posent de nombreux automobilistes au moment de faire un plein d’essence. Selon les experts, cette pratique n’est pas recommandée car elle dégrade plusieurs éléments de la voiture.

Depuis 1991, le sans-plomb 95 peut être utilisé pour toutes les voitures à moteur à essence. Néanmoins, certains constructeurs recommandent encore d’utiliser du sans-plomb 98, qui est, pour sa part, compatible avec l’ensemble des véhicules à essence, peu importe l’année de construction et sans distinction de modèle. Alors pourquoi ne pas pouvoir mélanger les deux types d’essence ?

Le sans-plomb 95-E10, le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98 sont les trois carburants qui alimentent les véhicules avec un moteur à essence. La différence entre ces carburants se trouve dans leur teneur en bioéthanol. Le Sp95-E10 peut contenir 10% d’éthanol pur contre 5% pour le Sp95 et le Sp98. Actuellement, le Sp 95-E10 est le carburant essence le plus vendu dans l’Hexagone. Ce dernier est un biocarburant d’origine végétale conçu avec des céréales ou des betteraves.

Pas d'impact à court terme sur le moteur

Selon les experts, ces carburants peuvent en réalité être mélangés sans que cela n’entraîne de conséquences négatives, mais attention, seulement sur un court terme. Si une voiture fonctionne au Sp95, les mélanges avec du Sp98 n’entraîneront pas de différence au niveau de la performance du moteur. Par contre, la capacité du mélange est limitée. En effet, sur le long terme, l’utilisation du 95 dans un moteur 98 peut réduire les performances de la voiture tout en contribuant à l’encrassement du moteur.

Par ailleurs, l’éthanol est compatible avec de nombreux véhicules essence fabriqués après 2000. Vous pouvez donc l’utiliser dans une voiture si vous roulez à l’essence 98. Par contre, si vous l’utilisez sur une longue période alors que le constructeur du véhicule préconise du Sp 98, cela peut engendrer des détériorations importantes au niveau du moteur, le Sp 95-E10 étant plus corrosif. L’utilisation d’un boîtier E85 peut donc être recommandée pour rouler à l’éthanol en diminuant les possibles dommages sur la voiture et sur le moteur.

Suivre les recommandations du constructeur

Conclusion : pas de panique en cas d’erreur ou de trou de mémoire, ces trois types de carburant peuvent être mélangés, et votre voiture ne risque quasiment rien. Toutefois, ce mélange n’est pas recommandé sur le long terme et il vaut mieux conserver le même type d’essence en choisissant son carburant habituel, et en suivant les recommandations du constructeur.

Depuis 2018, les différents types de carburants présentent un nouvel étiquetage dans les stations-service en Europe. Vous pouvez retrouver l’essence 95 et l’essence 98 sous l’appellation E5 symbolisée par un cercle.