Météo : 28 °C à Perpignan, 19 °C à Lille... Quelles sont les températures attendues ce mercredi ?

Ce mercredi 29 mai, le temps pluvieux sera au rendez-vous sur une grande partie de la France. Du côté des températures, le mercure peine à grimper dans la moitié nord tandis que, plus au sud, il devrait dépasser les 25 °C, notamment sur le pourtour méditerranéen.

Nouveau jour, nouvelles précipitations. Le temps pluvieux et le ciel grisâtre devraient dominer la journée de ce mercredi 29 mai dans les différentes régions françaises. En raison d’une goutte froide, la pluie devrait marquer sa présence d’Amiens jusqu’à Vichy en passant par Rouen, Paris, Strasbourg ou encore Tours.

Hormis les précipitations attendues, cette nouvelle perturbation devrait impacter le mercure. Selon Météo-France, durant cette journée, «les maximales sont de 17 à 20 °C sur les trois-quarts nord du pays, 20 à 24 °C au sud de la Garonne et 26 à 29 °C sur les régions méditerranéennes».

Dans la moitié nord, les maximales devraient atteindre 16 °C à Brest et Metz, 17 °C à Amiens et Paris, 18 °C à Rouen et Belfort, 19 °C à Lille et 20 °C à Strasbourg.

L’ambiance est un peu plus différente dans le sud du pays où les températures maximales pourraient frôler, voire dépasser, les 25 °C à Marseille (25 °C), à Montpellier (26 °C) et à Perpignan (28 °C). Il devrait aussi faire 21 °C à Bordeaux, 23 °C à Lyon, à Nice, à Tarbes et à Toulouse et 24 °C à Montélimar et à Gap. Du côté de la Corse, le mercure devrait atteindre les 27 °C à Ajaccio.