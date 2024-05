«Tout a été éparpillé et jeté» : l’édifiant témoignage d’Eric, habitant de Nouméa dont la maison a été squattée et pillée

Après avoir été évacué de sa maison située à Kaméré, quartier de Nouméa touché par les émeutes, Éric a retrouvé sa maison pillée et squattée. L'homme a confié sa détresse à CNEWS.

Une maison laissée sans dessus-dessous. Alors qu'il avait été évacué samedi dernier de sa maison de Kaméré, quartier de Nouméa frappé par les pillages et émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie, Eric a eu la mauvaise surprise de tomber nez-à-nez avec une dizaine de squatteurs installés dans son salon.

Pire encore, sa maison a été pillée et saccagée durant son absence. «Il n'y a plus rien à récupérer, même pas une photo. Tout a été éparpillé et jeté dehors», a-t-il déploré au micro de CNEWS.

«aujourd'hui ma maison vaut zéro euro»

Revenu trois jours plus tard, l'homme a rapidement compris que son habitation avait été visitée. «J'entendais beaucoup de musique, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une dizaine de Mélanésiens qui s'étaient installés dans ce qu'il restait de mon salon. Mes canapés étaient à moitié défoncés, devant une télévision qu'ils avaient emmenée puisque la mienne avait été détruite. Ils étaient en train de jouer aux jeux électroniques», a-t-il encore raconté.

Désemparé face à cette situation, Éric aurait même préféré voir sa maison être détruite par les flammes que dans cet état. «J'ai une maison qui valait il y a quinze jours entre 300.000 et 400.000 euros et qui ne vaut plus rien aujourd'hui, même si l'assurance la reconstruit à neuf», a-t-il soupiré.