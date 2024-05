80 ans du Débarquement : un mémorial dédié aux Navy Seals, corps d'élite de la marine américaine, inauguré en Normandie

Dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, un nouveau monument sera inauguré ce jeudi 30 mai à Omaha Beach (Saint-Laurent-sur-Mer) en l'honneur des NCDU (Naval Combat Demolition Units) et des Scouts and Raiders (Scouts et Commandos).

Les Navy Seals mis à l'honneur. À l'occasion des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, un mémorial est inauguré, ce jeudi 30 mai, rendant hommage aux unités NCDU (Naval Combat Demolition Units) et aux Scouts and Raiders (Scouts et Commandos).

Ce projet, initié par le Navy Seal Museum, est le premier du genre à commémorer l'action héroïque des NCDU et des Scouts and Raiders à Omaha Beach, où ils ont subi de lourdes pertes.

Des unités spécifiques à la préparation des Débarquements

L'inauguration a lieu ce jeudi, en présence de nombreux invités prestigieux. Plusieurs SEALS de haut rang en activité ou à la retraite seront présents, ainsi que plusieurs représentants militaires français.

Des élus locaux et régionaux ont également été invités. C'est le cas du préfet de Normandie, Jean-Benoît Albertini, et du préfet du Calvados, Stéphane Bredin. Une réception sera ensuite organisée à l'hôtel de ville de Saint-Laurent-sur-Mer.

Pour rappel, les Navals combat demolition units et les Scouts and riders, créés en 1942, avaient comme objectif de renseigner et de préparer les Débarquements. Leur premier fait d’armes s’est déroulé lors de l’opération Torch, le débarquement en Afrique du Nord, en novembre 1942.