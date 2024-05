Grève nationale des pharmacies ce jeudi : déserts médicaux, pénurie de médicaments... Les causes profondes d'un secteur en pleine crise

À la suite de l’appel des syndicats, une grève des pharmacies aura lieu ce jeudi 30 mai. Selon eux, 95 % des officines devraient être fermées dans le pays en réponse aux inquiétudes face aux pénuries ou encore à une possible libéralisation du marché des médicaments.

Il faudra s’attendre à voir les pharmacies exceptionnellement fermées ce jeudi 30 mai. Les pharmaciens se mettront en grève, à la suite de l’appel de la Fédération des pharmaciens d’officines (FSPF). Une mobilisation inédite qui devrait mobiliser une très grande majorité de ces travailleurs, puisque les syndicats ont évoqué 95 % des pharmacies fermées.

Un mouvement qui prend racine dans plusieurs problématiques, notamment des pénuries de plus en plus importantes de médicaments, des déserts médicaux ou encore une possible libéralisation du marché des médicaments.

Un métier en péril ?

Ces soucis avaient valu un premier appel à la grève des gardes de l’Union de syndicats de pharmaciens d’officines (USPO) lors du week-end de la Pentecôte, pour réclamer des aides financières et alerter sur les risques liés à la vente de médicaments en ligne.

Ainsi, les revendications seront les mêmes ce jeudi. Les pharmaciens appellent aussi, entre autres, à des revalorisations de leurs honoraires et de leurs aides qui, malgré des discussions depuis plusieurs mois avec l’Assurance Maladie, n’ont pas été jugées suffisantes. Ils ont pareillement relevé près de 5.000 références de médicaments manquantes l’année dernière contre environ 400 il y a dix ans, ce qui entraîne une perte de temps dans leur travail puisqu’ils doivent appeler eux-mêmes les médecins afin de trouver des alternatives.

Mais ce qui inquiète fortement les pharmaciens, c’est la concurrence déloyale de la vente de médicaments en ligne qui peut aussi amener à beaucoup d’erreurs en plus de remplacer leur métier.

Des manifestations prévues

Les Français verront donc les officines fermer ce jeudi, mais ils pourront également croiser les pharmaciens dans les rues. En effet, l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) a annoncé que cette mobilisation sera accompagnée de manifestations partout en France. Un grand rassemblement devrait se tenir à Paris dès 15h devant la faculté de pharmacie dans le 6e arrondissement et puis se terminer devant le ministère de l’Économie à Bercy, dans le 12e arrondissement.

Mais les patients ayant besoin de soins et qui n’ont pas anticipé leur ordonnance, pourront tout de même trouver des médicaments préalablement réquisitionnés auprès de certaines pharmacies par les agences régionales de santé (ARS).