Quelle est cette ville qui va être créée en 2025 et devenir la deuxième plus grande ville d'Île-de-France derrière Paris ?

Les communes de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine vont voter ce jeudi leur fusion lors de leurs conseils municipaux. Si le scrutin, sauf surprise majeure, doit s'avérer positif, la future nouvelle ville devrait devenir la deuxième plus peuplée de la région Ile-de-France.

Un rapprochement de taille. À l'initiative des maires PS des deux communes franciliennes Mathieu Hanotin (Saint-Denis) et Michel Fourcade (Pierrefitte-sur-Seine), les conseils municipaux vont voter ce jeudi aux alentours de 18h la fusion des deux villes.

Permise par une loi de 2010, et généralement encouragée par l'association des maires de France (AMF) pour réduire le nombre de petites communes, le rapprochement de deux grandes villes telles que Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine fera de cette commune la deuxième plus peuplée d'Ile-de-France avec près de 150.000 habitants derrière Paris, qui comptait plus que 2 millions de résidents au 1er janvier 2024, et Boulogne-Billancourt (près de 120.000 personnes en 2019).

Les deux édiles ont évoqué une fusion servant l'intérêt collectif, qui va surtout profiter à la municipalité et aux habitants de Pierrefitte-sur-Seine (un peu plus de 31.000 personnes), au vu des caisses équilibrées de Saint-Denis, qui a d'ailleurs accueilli la nouvelle gare de la ligne 14 du métro parisien. Côté pratique, les noms des deux communes devraient rester identiques, avec une inscription «commune déléguée de Saint-Denis» sur les panneaux à l'entrée de Pierrefitte. L'hôtel de ville de cette dernière deviendra une mairie annexe, où seront célébrés des mariages et où il sera possible de réaliser des procédures d'état civil.

Les Pierrefittois profiteront donc, après cette mutualisation de service, d'une fiscalité sensiblement moins lourde, ainsi que la cantine gratuite, un processus déjà mis en place dans les écoles de Saint-Denis.

Dans le passé, plusieurs projets de fusion de villes importantes ont été mis en attente, comme en 2017, où le mariage annoncé entre les communes de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), faute d'un soutien gouvernemental espéré pour réaliser le projet.