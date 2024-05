Sondage : 66% des Français souhaitent un rétablissement des frontières dans l'espace Schengen pour les ressortissants non européens

C’est l’un des enjeux de ces élections européennes, la maîtrise migratoire au sein de l’Union européenne. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce jeudi 30 mai, 66% des Français seraient en faveur du rétablissement des frontières au sein de l’espace Schengen pour les ressortissants non européens.

Les frontières européennes et de ses Etats membres représenteront un enjeu de taille le 9 juin prochain. Ce jeudi 30 mai, une étude de l’Institut CSA pour CNEWS, met en avant que dans cette veine, deux tiers (66%) des Français souhaiteraient un rétablissement des frontières au sein de Schengen pour les ressortissants non européens. A contrario, ils sont 33% à s’opposer à cette idée et 1% à avoir fait le choix de ne pas se prononcer.

Pour rappel, dans un sondage paru en avril dernier pour CNEWS, l’immigration arrivait en seconde position (29%) des enjeux prioritaires des Français pour les élections européennes derrière le pouvoir d’achat (38%).

L’espace Schengen a été établi en 1995 et permet la libre circulation des personnes en son sein. Ainsi, il est possible de circuler entre les différents États signataires sans être contrôlé aux frontières. 25 des 27 États membres de l’UE en font partie (Chypre et l’Irlande ne sont pas concernés) et sont rejoints par quatre États associés, la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein.

Les jeunes moins enclins au rétablissement des frontières

Si un équilibre entre les genres est le plus souvent présent sur les questions sociétales, cela n’est pas le cas sur le thème du rétablissement des frontières dans l’espace Schengen pour les ressortissants extra européens. En effet, les femmes sondées sont 71% à le souhaiter, soit 10 points de plus que leurs homologues masculins (61%).

Dans le détail, de larges disparités dans les réponses sont aussi visibles pour les catégories d’âges. Ainsi, les 18-24 ans sont seulement 59% à se montrer enclin à un retour partiel des frontières dans Schengen contre 65% pour les 35-49 ans et même 74% pour les 50-64 ans.

Il n’est cependant pas illogique que les 18-24 ans soient moins favorables à cette idée, puisque ces derniers n’ont pas connu les frontières, étant nés après la mise en place de l’espace Schengen.

D’un point de vue socioprofessionnel, ce sont les CSP- qui se sont montrés les plus en faveur de ce rétablissement des frontières dans Schengen pour les non-européens (70%), suivis par les inactifs (67%) et enfin les CSP+ (63%).

Électeurs LR et RN sur la même longueur d’onde

Sur le plan politique, les sondés se réclamant des partis de droite ont enregistré un taux d’adhésion très fort à la question posée. Ainsi, 89% de ceux proches du Rassemblement national ont répondu à la positive et 85% pour ceux proches des Républicains.

Ces taux sont en accord avec les projets portés par les deux partis pour le scrutin du 9 juin. En effet, François-Xavier Bellamy (LR) et Jordan Bardella (RN), tous deux têtes de liste, ont plaidé pour la mise en place d’un principe de «double frontière» pour lutter contre l’immigration de masse.

Le but de cette «double frontière» est de durcir la politique migratoire européenne sur ses frontières extérieures et de réduire la libre circulation dans Schengen aux seuls ressortissants européens.

Si Jordan Bardella a défendu ce système lors du débat qui l’a opposé au Premier ministre, Gabriel Attal, le 23 mai, ce dernier fait partie du programme de François-Xavier Bellamy depuis les élections européennes de 2019.

Les Écologistes majoritairement opposés au retour partiel des frontières

Bien qu'en faveur d’un durcissement des frontières extérieures, Valérie Hayer, la tête de liste de la majorité présidentielle, reste opposée à la «double frontière». Néanmoins, 61% des sondés se disant électeurs de Renaissance se sont montrés favorables au retour des frontières dans Schengen pour les non-européens.

Sur la gauche de l’échiquier politique, les résultats sont plus disparates. Ainsi, la France insoumise, naturellement plus encline à la liberté de circulation, voit tout de même 54% des sondés proches d’elle favorables à la réduction de cette dernière dans l’espace Schengen.

À l’inverse, les sondés électeurs du Parti socialiste et des Écologistes (ex-Europe Écologie-Les Verts) sont les seuls à être majoritairement opposés à l’instauration de frontières dans Schengen pour les ressortissants extra-européens. Dans le détail, seuls 46% des proches du PS sont en faveur de l’idée contre à peine 40% pour ceux d'EELV.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 28 et 29 mai, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.