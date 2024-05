Sondage : le PS et la majorité présidentielle au coude-à-coude pour les européennes, le RN reste largement en tête

À seulement quelques jours des élections européennes, l’étau se resserre autour de la majorité présidentielle, désormais au coude-à-coude avec la liste du parti socialiste, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD.

La majorité présidentielle va-t-elle subir une déroute lors des élections européennes du 9 juin ? À quelques jours du scrutin, la liste Renaissance menée par Valérie Hayer continue de chuter dans les intentions de vote, selon la huitième vague du baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publiée ce jeudi 30 mai.

En effet, la liste centriste perd encore un point supplémentaire par rapport à la précédente édition du sondage, et est donc créditée de 15% des intentions de vote. Elle ne se trouve donc plus qu’à un point d’écart de la liste du Parti socialiste, menée par Raphaël Glucksmann, qui a progressé d'un point.

© CNEWS

La liste de Valérie Hayer concentre ses voix chez les personnes âgées de plus de 65 ans, qui sont 25% à lui donner leur vote, ainsi que chez les inactifs, qui sont 20% à choisir la liste de la majorité présidentielle. À l’inverse, celle portée par Raphaël Glucksmann séduit davantage les plus jeunes (11% et 12% des intentions de vote chez les 25-34 ans et les 35-49 ans).

Le Rassemblement national toujours en tête

Signe de l’incapacité de la majorité présidentielle à conserver ses électeurs, sûrement déçus de la politique menée par le gouvernement macroniste depuis plusieurs années, seuls 56% des personnes ayant voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle de 2022 comptent donner leur voix à Valérie Hayer. Un échec d’autant plus marquant que 83% des électeurs ayant voté pour Marine Le Pen au premier tour du scrutin d’il y a deux ans comptent voter pour la liste du Rassemblement national.

Menée par Jordan Bardella, cette dernière reste toujours très largement en tête des intentions de vote pour les élections européennes du 9 juin. La liste est créditée de 32% des intentions de vote, un nombre stable par rapport aux précédentes éditions de ce baromètre OpinionWay.

La liste d’extrême droite est notamment soutenue par 44% des personnes issues des catégories socio-professionnelles inférieures (CSP-), par 30% des CSP+ et 25% des inactifs. Elle arrive aussi largement en tête chez les jeunes, avec 37% chez les 18-24 ans, et 34% chez les 25-34 ans. Le Rassemblement national est aussi largement plébiscité par les 50-64 ans, à hauteur de 43%.

Aucune des autres listes n’arrive à rattraper son retard sur les trois premières. La liste LR menée par François-Xavier Bellamy est créditée de 7% des voix, tout comme celle de Reconquête, avec Marion Maréchal à sa tête. Viennent ensuite celle de la France insoumise de Manon Aubry, avec 6% des intentions de vote, puis la liste écologiste de Marie Toussaint, qui cumule 5% des voix. Toutes les autres listes se situent sous la barre des 3%.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 28 et 29 mai 2024, sur un échantillon de 1.008 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.076 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.