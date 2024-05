80 ans du Débarquement : voici 30 photos marquantes du D-Day en Normandie

À l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, retour en images sur le 6 juin 1944, «le jour le plus long» de la Seconde Guerre mondiale.

Tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie a été la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'Histoire.

Le 6 juin 1944, 156.000 soldats alliés d'une quinzaine de nationalités différentes, dont les 177 Français du Commando Kieffer, ont débarqué sur le sol normand pour libérer la France et l'Europe du joug nazi. Au soir du D-Day, le bilan des forces alliées était de 10.300 soldats tués, blessés, prisonniers ou disparus.

Les images du Débarquement de Normandie, reproduites ci-dessous, ont été réalisées par des caméramens et des photographes intégrés dans les unités chargées de l’information et de la communication des armées alliées. On peut citer les opérateurs américains de l'US Signal Corps, les membres de l'Unité 5 de l'Army Film and Photographic Unit (AFPU), une subdivision des forces armées britanniques, ou bien encore les preneurs d'images de l'Unité de film et de photo de l'Armée canadienne. Armés de caméras et d'appareils photos, ils ont débarqué avec les troupes d'assaut sur les côtes normandes, parfois au péril de leur vie, pour fixer sur pellicule la réalité de la guerre.