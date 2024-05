Bordeaux : 17 personnes interpellées dans le cadre d'une enquête de vol de voitures de luxe

Dix-sept individus suspectés d'appartenir à un groupe criminel organisé ont été interpellés le 28 mai à Bordeaux. Une information judiciaire avait été ouverte en début d'année pour vol de véhicules en bande organisée, recel de vols commis en bande organisés et participation à une association de malfaiteurs.

Un joli coup de filet pour les forces de l'ordre à Bordeaux. Au total, 17 individus soupçonnés d'appartenir à un groupe criminel organisé comprenant des ressortissants de plusieurs pays d'Europe de l'Est ont été interpellés le 28 mai à Bordeaux.

Ces interpellations sont le résultat d'une information judiciaire ouverte le 1er février 2024 par le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux pour «vol de véhicules en bande organisée, recel de vols commis en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs», précise le communiqué du ministère de la Justice.

Des vols de véhicules haut de gamme

Depuis la fin de l'année dernière, un certain nombre de vols de véhicules haut de gamme ont été constatés en Gironde. Ils avaient pour particularité de révéler des modes opératoires très élaborés grâce à des failles identifiées en matière de sécurité numérique.

La section de recherche de Bordeaux, épaulée par l'office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et du groupement de gendarmerie départemental de la Gironde, a mené l'enquête.

Il en a résulté l'identification de filières de recel sur le territoire national, mais aussi vers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe de l'Est.

Six individus placés en détention provisoire

Le 28 mai dernier, une opération qui a mobilisé plus de 200 gendarmes et plusieurs policiers belges et espagnols a permis de mettre la main sur 14 véhicules volés. Des jeux de plaques d'immatriculation étrangères, des cartes grises, du matériel numérique permettant le déverrouillage des véhicules, de fausses étiquettes constructeur et de nombreux téléphones ont également été retrouvés.

Au terme des gardes à vue des suspects, onze d'entre eux ont été présentés au juge d'instruction de la JIRS afin d'être mis en examen. Six ont été placés en détention provisoire, et deux voient leur cas étudié encore à cette heure par le juge des libertés et de la détention. Deux autres mis en examen ont sollicité un débat différé et ont en attendant été incarcérés. Un dernier est placé sous contrôle judiciaire.

Le ministère de la Justice précise que plus d'une soixantaine de victimes de vols ont été identifiées, ce qui représente un préjudice de plus de 2 millions d'euros en seulement quelques mois.