«J'appelle La France insoumise, la France intifada (...) Ce député LFI a brandi un drapeau palestinien pour grappiller les voix des banlieues», s'indigne Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national du Nord, dans La Grande Interview de CNEWS, ce vendredi.

​Le député du Nord, Sébastien Chenu est revenu au micro dans La Grande Interview sur la polémique qui implique Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône sous l’étiquette de La France Insoumise, ayant brandi à l’Assemblée nationale un drapeau palestinien en réponse aux attaques d’Israël sur Rafah.

«Je suis étonné qu’on s’en étonne, la France Insoumise que j’appelle la France intifada puisqu’elle appelle au soulèvement, au conflit permanent sur tous les sujets, cherche à faire le buzz pour une simple et bonne raison, récupérer des voix, des voix de banlieues françaises sensibles à ce discours, et en fait sur le dos des victimes israéliennes et de Gaza», a déclaré le député du RN en réaction aux prises de position répétées de LFI sur le conflit israëlo-palestinien.

Sébastien Delogu a écopé d'un rappel à l’ordre de la part de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et pris quinze jours de suspension. Il était sorti de l’Assemblée nationale sous les applaudissements de ses partenaires LFI.

Sébastien Chenu a finalement fait référence à la participation de plusieurs membres de La France insoumise au Manifestival, un rassemblement festif au bord du Canal-Saint-Martin à Paris, au cours duquel Manon Aubry et Louis Boyard ont été vus en train de danser. «On les a vu danser [...] Ils n’en ont rien à faire du sort de Gaza, ce qu’ils veulent c’est des voix aux élections», a conclu le député RN.