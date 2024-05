La youtubeuse Nadjélika jugée ce vendredi pour avoir traité de «vendu» un policier noir

Jugée coupable en décembre 2021 pour avoir traité un policier noir de «vendu» au cours d’une manifestation contre les violences policières l’année précédente, la youtubeuse Nadjélika va recevoir ce vendredi 31 mai la décision finale de la Cour d’appel de Paris.

«Vendu ! T’es de leur côté ! Traître !». Les paroles de la youtubeuse Nadjélika Bamba avaient fait le tour des réseaux sociaux. Celle-ci s’en prenait violement à un policier noir au cours d’une manifestation parisienne en hommage à Adama Traoré, qui visait également à dénoncer les violences policières, le 2 juin 2020.

Elle avait été jugée en octobre 2021, puis reconnue coupable en décembre de la même année «d’outrage aggravé envers une personne dépositaire de l’autorité publique et condamnée à quatre mois de prison avec sursis». Ayant fait appel, la youtubeuse, qui a, par ailleurs, fait son coming out non binaire en juillet 2022, connaîtra la décision finale du tribunal ce vendredi 31 mai.

Une «schizophrénie judiciaire» ?

Avec plus de 551.000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Nadjélika a toujours été une personnalité influente sur Internet. Sa prise de position sur les manifestations organisées en 2020 contre les violences policières et en hommage à Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans décédé le 19 juillet 2016 à la suite d’une interpellation par des gendarmes, avait donc été particulièrement suivie. Le policier noir ayant été traité de «vendu» et de «traître» avait donc porté plainte et s’était porté partie civile du procès.

Ce moment nous a touché.



L’abject insulte: « vendu » envers notre collègue de la @prefpolice!



Vous n’aurez pas notre haine!



Vous nous diviserez pas!



Notre dans la @PoliceNationale, on en est fier! Tout comme notre métier.

pic.twitter.com/S33gSOTJHH — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) June 3, 2020

Elle était cependant revenue sur ses paroles lors d’une première audience en janvier 2021, se considérant au passage comme victime de racisme au même titre que ce policier, «il est victime d’une institution raciste et il participe à cette institution raciste», avait-elle déclaré. Son avocat avait, quant à lui, parlé de «schizophrénie judiciaire» en mentionnant le fait de «juger d’actes racistes entre personnes noires», Nadjélika étant d’origine franco-ivoirienne.

Une décision contestée

Reconnue coupable, malgré un report à deux reprises du procès, la youtubeuse avait donc été condamnée à quatre mois de prison avec sursis, mais également à verser 1.500 euros de dommages et intérêts au policier au titre du préjudice moral, ainsi qu’à 1.600 euros pour ses frais de justice. Une décision formellement contestée par l’accusée et son avocat, Me Alimi qui n’avaient d’ailleurs pas assisté à l’audience.

«Le parquet a organisé une audience sans convoquer ma cliente dont il connaissait l’adresse, il n’y a donc eu ni audience ni décision pour nous», avait-il assuré, ajoutant en conclusion que «cette décision n’existe pas» pour eux. La Cour d’appel de Paris rendra donc son verdict final ce vendredi à 13h30.