Météo : 22 °C à Bordeaux, 24 °C à Montpellier... Où fera-t-il le plus chaud ce vendredi ?

Alors que le mauvais temps perdure, certaines villes françaises vont tout de même avoir le droit à quelques rayons de soleil et des températures plus douces. Où fera-t-il le plus chaud ce vendredi ?

Un mois de mai décevant. Pour ce dernier jour, la grande majorité du pays n’aura pas la chance d’apercevoir le soleil, caché par un ciel instable. À quelques exceptions près.

Et l’exception aura lieu dans le sud de la France. En effet, selon les prévisions de Météo-France, 24 °C sont attendus au plus fort de l’après-midi à Montpellier et à Nice. La French Riviera devrait néanmoins être en proie aux orages. Aucune vigilance n’a été émise pour le moment.

À Perpignan, Marseille et Ajaccio, il devrait faire jusqu’à 23 °C, toujours selon les prévisions du service météorologique.

Enfin, à Bordeaux, la maximale de ce vendredi après-midi a été fixée à 22 °C.

Quelques exceptions à l’Ouest

Si à l’Ouest les températures seront légèrement plus basses, elles devraient rester agréables.

Ainsi, les maximales seront de 21 °C à Nantes et de 20 °C à La Rochelle et à Rennes. Il fera également 19 °C à Brest ou encore 18 °C à Alençon, dans l’Orne.

Sur le reste du territoire, à savoir le nord et l’est de la France, le ciel sera plus largement couvert et la pluie sera au rendez-vous. De quoi impacter les températures, notamment à Amiens, où il fera 14 °C en moyenne ou encore à Bourg-Saint-Maurice où il fera 10 °C, en Savoie.