Nouvelle-Calédonie: l'aéroport de Nouméa restera fermé jusqu'à lundi matin

L’aéroport international de Nouméa-La Tontouta restera fermé jusqu’au lundi 3 juin, selon la compagnie aérienne locale Aircalin, en raison de la situation de crise qui se poursuit sur l’archipel.

«La Nouvelle-Calédonie est toujours en situation de crise», a décrit un communiqué. De ce fait, l’aéroport international de Nouméa, fermé aux vols commerciaux depuis le 14 mai, va prolonger sa fermeture jusqu’au lundi 3 juin, a indiqué la compagnie aérienne locale Aircalin, en citant un représentant de l’État.

Si l’activité commerciale reprend lundi comme prévu, l’aéroport sera resté fermé pour une durée totale de trois semaines. Cette fermeture avait été décidée au lendemain du début de violentes émeutes sur l’archipel français et avait été prolongée à plusieurs reprises.

Plus de 1.600 touristes évacués

L’objectif serait désormais de «vraiment rouvrir» l’aéroport ce lundi, tandis que précédemment, l’échéance n’était pas aussi ferme : il s’agissait de réouverture «pas avant» un jour précis. Les forces de l’ordre sont chargées depuis des jours de déblayer l’axe stratégique reliant Nouméa à l’aéroport, en retirant débris et carcasses de véhicules calcinés laissées par les violences sur une chaussée très dégradée par endroits.

Plus de 1.600 touristes français et étrangers ont été évacués par les autorités depuis l’aérodrome de Magenta par le biais de vols militaires affrétés par la France, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Depuis le début de la crise, sept morts ont été déplorés, dont deux gendarmes. L’état d’urgence a été en vigueur pendant une douzaine de jours et le couvre-feu l’est toujours. La tension a cependant nettement baissé ces derniers jours, bien que des barrages plus ou moins filtrants persistent encore et que des incendies soient toujours déclenchés sporadiquement.