Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ce samedi 1er Juin, huit départements français seront placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France.

Un temps agité en Provence. Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune en raison d’orages dans la partie sud-est du pays. Parmi eux se trouvent la Lozère, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, le Var, Alpes-de-Haute-provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritime. Le reste du territoire est maintenu dans le vert.

© Météo France

Selon les prévisions, la vigilance jaune commencera à 12h et ne sera levée qu’à 21h le soir-même. Il conviendra de prendre les mesures de vigilances habituelles aux orages comme s’éloigner des arbres, des cours d’eau et éviter d’utiliser ses appareils électriques.

Des alertes crues dans le nord de la France

Par ailleurs, trois départements du nord, à savoir l’Aisne, la Somme et l’Oise seront concernés par une vigilance jaune «crues». Tout comme deux départements de l’est, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Météo-France préconise de rester vigilant en Savoie et Haute-Savoie et alerte sur un possible risque d’avalanches.

Dans la matinée, le sud-est sera pourtant ensoleillé avec des températures flirtant avec les 20 °C, tandis que le reste du territoire sera nuageux avec des températures n'excédant pas les 17 °C. Il fera 14 °C à Paris. Dans l’après-midi, la Bretagne connaîtra une éclaircie et le soleil devrait s’installer sur l’ensemble de la région.