Championnat du monde de lancer d’avions en papier : le record sera-t-il battu ce samedi à Bordeaux ?

La deuxième édition du championnat du monde de lancer d’avions en papier du Rotary Club de Mérignac aura lieu ce samedi 1er juin dans la commune de Gironde.

Une compétition internationale pour la bonne cause. À Mérignac ce samedi 1er juin, le Rotary Club organise la deuxième édition du championnat du monde de lancer d’avions en papier.

Ouvert à tous, il se tiendra à partir de 10h au complexe sportif Daniel-Colombier de Mérignac, avec une phase qualificative dans la matinée suivie d’une phase finale en après-midi.

Les participants auront la possibilité de battre le record du monde de la catégorie, détenu par Dillon Ruble, Nathaniel Erickson et Garrett Jensen depuis 2022 : ces Américains ont réussi à faire voler un avion en papier sur une distance de 88,31 mètres, soit un peu moins que la longueur d'un terrain de football.

This group of #TeamBoeing engineers from St. Louis officially broke the Guinness World Record for the farthest flight by a paper aircraft.





Read more about how Dillon and Garrett used their passion and knowledge for engineering: https://t.co/42RJgMqYEE#EngineersWeek @GWR pic.twitter.com/XXoY26osf6

— The Boeing Company (@Boeing) February 22, 2023