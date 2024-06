«Complément d'enquête» sur Gérard Depardieu : «S'ils ne nous donnent pas les rushs, ils seront condamnés pour montage illicite», soutient l'avocat de l'acteur

«Ils sont contraints de nous donner les rushs, mais ils ne nous les donneront jamais», a estimé Maître Jérémie Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, ce samedi 1er juin sur CNEWS, alors que l'acteur a réclamé les enregistrements de l'émission «Complément d'enquête» à son sujet.

«J'invite Tristan Waleckx, Delphine Ernotte et la société de production à se préparer à une convocation devant le tribunal correctionnel». Ce samedi 1er juin, Maître Jérémie Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, a rappelé que la société de production Hikari, autrice du «Complément d'enquête» sur l'acteur, a été sommée de remettre les «enregistrements correspondant à la séquence filmée dans le haras», où il tient des propos obscènes envers une jeune fille.

«Plutôt que de se désolidariser du producteur, ils ont totalement adhéré et soutenu plutôt que de reconnaître qu'ils ont été induits en erreur par un producteur», a ajouté l'avocat lors de son intervention.

«Ils invoquent le secret des sources, c'est juste ridicule. C'est très important de savoir qu'Anthony Dufour et France Télévisions vont être cités devant le tribunal correctionnel pour répondre du montage illicite et la seule défense possible pour qu'ils ne soient pas condamnés, c'est de démontrer que ce qui a été diffusé et vrai, et donc de communiquer les recherches», a détaillé Maître Jérémie Assous.