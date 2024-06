Israël-Hamas : vers une nouvelle manifestation sous tension ce samedi à Paris ?

Après plusieurs manifestations consécutives dans la capitale en raison de la situation critique à Rafah, un nouveau rassemblement pro-palestinien doit se tenir à Paris ce samedi 1er juin. De nouveaux débordements pourraient être à craindre.

Depuis plusieurs jours, ce sont des milliers de personnes qui descendent quotidiennement dans les rues pour protester contre le traitement des civils à Rafah par l’armée israélienne. Dans ce cadre, le collectif Urgence Palestine a annoncé l’organisation d’une nouvelle manifestation qui doit se tenir ce samedi 1er juin à 14h, au départ de la place de la République. La crainte de nouvelles provocations et de violences autour de cet événement est également prise au sérieux par les autorités.

«Continuons et amplifions la mobilisation, la dénonciation des crimes coloniaux et la complicité de la France et de l’occident, jusqu’au cessez-le-feu et la libération totale de la Palestine !», a posté le collectif sur son compte X. Les manifestants pro-palestiniens se disent motivés et comptent poursuivre sur leur lancée.

La crainte de nouveaux débordements

Toutefois, les débordements ont été fréquents au cours des nombreuses manifestations pro-palestiniennes, obligeant ainsi la mobilisation plusieurs centaines d’agents des forces de l’ordre. Pour rappel, le 8 mai dernier seulement, plus de 80 personnes avaient été interpellées à la suite de débordements au cours d’une mobilisation étudiante à Sciences Po.

Ce jeudi 30 mai, une importante mobilisation avait rassemblé plusieurs centaines de personnes devant le siège de la chaîne française TF1 pour protester contre la diffusion d’une interview du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

Encerclés par les forces de l’ordre, les manifestants n’ont pu accéder au périphérique qu’ils souhaitaient bloquer ni atteindre le bâtiment de la chaîne. Plusieurs élus du parti gauche radicale de La France Insoumise, notamment Louis Boyard, Rima Hassan et Sébastien Delogu étaient présents.