Météo : un temps instable ce samedi avec des averses attendues

Alors que le mois de juin pointe le bout de son nez ce samedi, les températures estivales ne semblent toujours pas prêtes à émerger. Le ciel reste instable et des averses sont attendues ce week-end.

Le mois de juin semble commencer du mauvais pied. Les trois quart du pays devraient être touchés par des perturbations qui apporteront de la fraicheur ce samedi 1er juin, d’après la Chaîne Météo.

Une grande partie du pays évoluera sous un ciel instable

En matinée, le ciel sera très nuageux à couvert sur une bonne partie du pays, avec quelques précipitations résiduelles au nord de la Seine, ainsi que du Limousin vers la Bourgogne. Sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Bretagne, le soleil sera en revanche bien présent le matin. Des éclaircies se développeront en matinée du côté de l'Aquitaine et se dirigeront les Midi-Pyrénées, tandis que les Pyrénées conserveront un temps très nuageux, voire pluvieux en journée.

Un début de juin pluvieux

Pour ce premier week-end du mois de juin, le temps sera frais. Des averses sont attendues et les températures resteront assez faibles pour la saison. Près de la Méditerranée, des rafales de près de 90 km/h sont prévues.

Ce samedi après-midi, des averses se développeront à nouveau du Sud-Ouest vers le Nord-Est et dans le Centre-Est et le Sud-Est. Le ciel grondera en cours d’après-midi sur le Massif central et les Alpes, où des chutes de grêle seront possibles.

Un temps sec dans certaines régions

Le littoral méditerranéen devrait conserver un temps sec et ensoleillé ce samedi. Du côté de la Bretagne et du Cotentin vers la façade atlantique, le temps restera sec avec des éclaircies de plus en plus prononcées au fil de l'après-midi. Au petit matin, les températures oscilleront entre 5 et 8° C sur l'Auvergne et près des Alpes et 14 à 18° C du littoral du Sud-Est à la Corse.

Les maximales iront de 15 à 22° C du nord au sud, 23 à 25° C autour de la Méditerranée et de 26 à 28° C dans l'est de la Corse. Elles resteront inférieures de 1 à 3° C sous les normales de saison, proches des températures d'un mois d'octobre.