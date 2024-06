Voici les signes qui montrent à quel âge les personnes âgées devraient arrêter de conduire 

En France, il n’y a pas d’âge limite pour arrêter de conduire. Cependant, certains signes devraient alerter les plus âgés qu'il est temps de songer à passer le volant pour ne pas mettre sa vie en danger, ni celle des autres.

C’est un sujet tabou. Faudrait-il instaurer un âge limite pour conduire ? Les avis divergent mais la France ne définit pas pour l’instant de limite pour arrêter de conduire. En juillet 2023 pourtant, un projet de loi avait été déposé à l'Assemblée nationale afin de mettre en place une visite médicale obligatoire et régulière pour les conducteurs âgés. Trois mois plus tard, le gouvernement avait mis fin au débat en refusant d'instaurer un tel examen.

Cependant, certains signes doivent alerter les personnes âgées sur leur capacité, ou incapacité à continuer de conduire sans représenter de risque pour eux et les autres usagers. L'équipe de l'École de Médecine de l'université de Washington de Saint-Louis, aux Etats-Unis a évalué les différents risques.

Les troubles cognitifs

Les auteurs ont observé que l'altération des fonctions cognitives est le premier facteur qui devrait pousser les seniors à cesser de conduire. Ils ont constaté que même de très légères altérations des fonctions cognitives représentent un signe que l'arrêt de conduire est imminent.

Le score PACC

Le Preclinical Alzheimer Cognitive Composite (PACC) est l’un des examens que les participants à l’étude ont passé. Il mesure l’évolution du déclin cognitif dans la phase préclinique de la maladie d’Alzheimer. Un mauvais score doit alerter.

Des pathologies incompatibles avec la conduite

L’arrêté du 28 mars 2022 (actualisation de l’arrêté du 21 décembre 2005) fixe la liste des affections médicales incompatibles, ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions, avec l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire. Parmi ces pathologies, on retrouve : les maladies cardiovasculaires (insuffisance coronarienne instable, bradycardie, présence d’un pacemaker etc.), métaboliques (diabète mal équilibré), les maladies neurologiques comme la narcolepsie, les séquelles d’AVC, certaines maladies ophtalmiques (l’incompatibilité est définitive si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10), la sclérose en plaques, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la dépendance à l’alcool ou à la drogue etc. Ces pathologies ne se résument pas à l’âge, même s’il est un facteur favorisant.

Outre tous ces critères, les femmes sont généralement plus prudentes que les hommes sur cette question. L’étude a démontré qu'elles sont quatre fois plus susceptibles d’arrêter de conduire que les hommes.

Il n’y a pas d’âge à respecter pour arrêter de conduire ni même de critère totalement objectif (hormis les raisons médicales), l'important est de dialoguer pour évaluer le niveau de risque et prendre la meilleure décision possible.