Météo : soleil, orages, averses... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

D'après les prévisions de Météo-France, la première semaine du mois de juin devrait être marquée par une météo plus clémente. Les températures seront notamment en hausse.

Le printemps est-il enfin là ? Après avoir connu beaucoup de pluie ces derniers jours, le pays pourrait profiter d'un peu de soleil cette semaine. D'après les prévisions de Météo-France, le temps sera «plus sec», avec «des températures en hausse par l'ouest».

Cette météo plus douce sera due au fait que les hautes pressions, actuellement présentes sur l'Atlantique, vont progressivement «déborder de plus en plus sur la France». Quelques averses pourraient toutefois persister dans l'extrême nord, mais le pays devrait retrouver les moyennes de saison dès lundi et même les dépasser à partir de mardi.

Un changement de masse d'air se fera en effet progressivement, avec de l'air chaud qui commencera à remonter au sud à partir de lundi. «La chaleur va ensuite s'accentuer», note Météo-France, puisqu'il fera 25° C, voire plus, sur une large partie de la moitié nord mercredi, tandis que les 30° C seront «souvent approchés ou atteints dans le quart sud du pays».

Attention toutefois : les basses pressions, synonymes de pluies potentiellement orageuses, pourraient être de retour dès jeudi par l'ouest, sans forcément faire chuter les températures.