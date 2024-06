Météo : voici quand le beau temps devrait enfin revenir

Si le mois de mai a été marqué par de fortes pluies, l’espoir revient en cette première semaine de juin puisque le soleil ne devrait pas tarder à faire son retour dans l’Hexagone, avec, en prime, une hausse des températures, selon Météo-France.

Où est-il passé ? Le soleil manque à l’appel depuis plusieurs semaines, mais Météo-France prévoit son retour imminent, permettant de renouer enfin avec les normales de saison.

Et pour cause, dès ce lundi, le soleil devrait faire son retour sur la moitié sud du pays, les températures atteignant les 27 °C à Perpignan et 26 °C à Montpellier.

Néanmoins, pour la moitié nord il faudra encore attendre un peu, le ciel devant rester nuageux mais des éclaircies feront surface dès le lendemain mardi.

le retour du beau temps mais aussi des orages

Ce faisant, les maximales dépasseront les 20 °C dans toute la France avec 22 °C à Paris, Rouen, Auxerre et Tours, ou encore 21 °C sur la moitié est.

«La chaleur va ensuite s’accentuer, avec les 25 °C qui remonteront plus au nord mercredi et les 30 °C souvent approchés ou atteints dans le quart sud du pays», toujours selon Météo-France.

Pour la fin de semaine, il fera jusqu’à 31 °C à Montélimar et autour des 30 °C pour une grande partie du sud. En revanche, sur les côtes bretonnes et normandes, le thermostat ne dépassera pas les 20 °C, comme en Île-de-France.

Cette légère chute des températures est également annonciatrice de nouvelles perturbations dans le pays, avec l’arrivée d’orages qui risquent d’éclater en commençant par le sud de la France, notamment vers Bordeaux et Tarbes dès samedi.