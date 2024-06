Affiche du RN mettant en avant un gendarme : «C’est scandaleux, inadmissible et illégal», juge Valérie Hayer

«C’est scandaleux, inadmissible et illégal», a affirmé ce lundi sur CNEWS Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux élections européennes, à propos d'une affiche de campagne du RN comportant la mention «Je suis gendarme, je vote Bardella».

La tête de liste de Renaissance aux Européennes Valérie Hayer, s'est exprimée ce lundi 3 juin, au lendemain du meeting de Jordan Bardella (RN), sur l'affiche mise en avant par son parti.

Cette affiche de campagne comporte la mention «Je suis gendarme, je vote Bardella», avec en fond la silhouette d'un gendarme de dos : «C’est scandaleux, inadmissible et illégal. Le chef de la gendarmerie a eu raison de le rappeler», s'est indigné la première candidate de la majorité dans La Matinale de CNEWS.

En effet, Christian Rodriguez avait recadré le Rassemblement national sous son tweet du dimanche où se trouvait l'image, relevant également une affiche «inadmissible»: «Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message», a-t-il rappelé.

Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message. Et le moins qu’on puisse attendre, c’est que vous respectiez le gendarme et son statut, dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences.



Ce message est inadmissible — Christian Rodriguez (@Ch_RGZ) June 2, 2024

«Des méthodes de voyou»

Valérie Hayer a déploré la réponse apportée par Jordan Bardella au chef de la gendarmerie, dénonçant «des méthodes de voyou» : «Non-respect de la loi, attaque à l'institution et à son chef», a-t-elle énuméré.

Pour cause, le candidat avait répondu au chef de la gendarmerie - via son propre compte X - et loin de faire acte de repentance, il s'était opposé à son interlocuteur :

Les gendarmes respectent le devoir de réserve dans leurs fonctions, contrairement à vous, qui prenez à parti publiquement un mouvement politique en pleine campagne officielle.





Ils ne sont pas des sous-citoyens : ils votent, beaucoup pour le RN, ce qui a l'air de vous contrarier. https://t.co/VjNvTPw2rW — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 2, 2024

Valérie Hayer a ainsi apporté son soutien à tous les gendarmes ayant été choqués par cette affiche : «Quand on s'attaque à l'institution, on s'attaque à la France et à la démocratie», a-t-elle estimé.