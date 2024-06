Colère des agriculteurs : une grande mobilisation conjointe d'exploitants français et espagnols contre la PAC ce lundi

Une vaste mobilisation transfrontalière d'agriculteurs français et espagnols est organisée ce lundi 3 juin dans les Pyrénées-Atlantiques. A une semaine du scrutin européen du dimanche 9 juin, ils entendent protester notamment contre la Politique agricole commune (PAC).

La colère agricole gronde toujours et devrait fédérer ce lundi de part et d'autre de la frontière espagnole du Pays basque à la Catalogne.

Dans ce contexte, plusieurs blocages sont prévus, ce lundi 3 juin, dans les Pyrénées-Atlantiques, à l’occasion d’une action conjointe des agriculteurs espagnols et français contre la politique agricole commune (PAC).

Cette opération conjointe survient six jours avant les élections européennes, et en dépit des dix mesures annoncées par Gabriel Attal cet hiver, ou encore du vote du projet de loi d’orientation agricole, le 28 mai dernier.

Parmi les revendications avancées par la Coordination rurale figurent l'application d'«un bouclier tarifaire sur le GNR (gazole non routier, NDLR.), le gaz et l’électricité, et une détaxation totale du GNR», peut-on lire dans le communiqué du collectif qui déplore une situation financière critique pour les agriculteurs.

faire pression sur bruxelles

Concrètement, les agriculteurs souhaitent donc à la fois faire pression au niveau européen sur Bruxelles, mais aussi au niveau national pour faire appliquer les «clauses miroirs» prévues par la loi Egalim, dont l’une des mesures principales est de plafonner les réductions appliquées sur les produits de grande consommation non alimentaires.

Ce plafonnement serait un soulagement pour les agriculteurs français et européens, «face à la concurrence des pays qui n’ont pas l’obligation d’appliquer les normes européennes pour importer en Europe», indique la Coordination Rurale.

Alors que de sérieuses perturbations sont prévues au niveau de la circulation ce jour, la préfecture des Landes a invité les usagers à se tenir régulièrement informés via plusieurs canaux, dont les réseaux sociaux de la préfecture, Bison Futé ou encore Radio Vinci Autoroutes.

«Dans les Pyrénées-Atlantiques, ces manifestations concernent les points suivants : le péage de Biriatou (A63), le col du Somport (RN134), et le Col du Pourtalet (RD934)», avait-elle déjà indiqué ce vendredi 31 mai.