Elections européennes : «Le RN ne respecte pas les Français et leur ment», tacle Valérie Hayer

«Le RN ne respecte pas les Français et leur ment», a taclé ce lundi sur CNEWS Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux élections européennes.

À une semaine du scrutin européen, la pression monte. Alors que la liste menée par Jordan Bardella domine les intentions de vote, la tête de liste Renaissance Valérie Hayer a estimé ce lundi sur CNEWS que le «Rassemblement national n'était pas intéressé par ces élections européennes et qu'il ne respectait pas les Français».

En cause : les demandes de la cheffe de file du parti Marine Le Pen, qui souhaite en outre qu'Emmanuel Macron prenne des engagements en lien avec le résultat du scrutin.

«On n'est pas là dans une élection de mi-mandat ou dans une élection législative. On est là pour envoyer des députés au Parlement européenn. Pour faire l'Europe au service des Français. Le Rassemblement national ment aux Français», a poursuivi la candidate de la majorité.

Pour rappel et à seulement quelques jours des élections européennes, l’étau se resserre autour de la majorité présidentielle, désormais au coude-à-coude avec la liste du Parti socialiste (15% et 14%), selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, tandis que le RN, crédité à 32%, maintient la course en tête.