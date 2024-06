Nord : onze individus mis en examen dans une filière tchétchène d'immigration irrégulière

11 personnes ont été mises en examen, soupçonnées d'appartenir à une fillière tchétchène d'immigration irrégulière, a-t-on appris ce lundi.

Une organisation suivie depuis juin 2023. Onze individus ont été mis en examen, soupçonnées d'appartenir à une filière tchétchène d'immigration irrégulière, a annoncé ce lundi la procureure de la République de Lille.

Sur l'ensemble des mis en cause dans cette enquête ouverte pour «entrée, circulation et séjours irréguliers d'étrangers en France en bande organisée», neuf d'entre eux ont été placés en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. Ils avaient été interpellés à Reims (Marne) et dans plusieurs communes proches.

Une enquête coordonnée

L'enquête avait été ouverte en juin 2023 et faisait suite à des «contrôles réguliers en France et en Suisse de plusieurs personnes russes d'origine tchétchène réalisant des trajets entre l'Hexagone et des pays européens frontaliers, sans détenir de titres de séjour». L'affaire avait été confiée à la Brigade mobile de recherches de Metz, sous le contrôle du parque de Reims.

Mais en septembre 2023, le parquet de Reims s'était dessaisi du dossier au profit du parquet de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Lille et confiait les investigations à la Direction Centrale de la Police aux Frontières.

Les mis en cause sont inquiétés des faits de «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment aggravé», en plus des faits «d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France», qui avaient conduit à l'ouverture de l'enquête en juin 2023.