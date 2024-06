RATP : ponctualité, chantiers, JO... quel bilan pour Jean Castex, pressenti pour empiler un second mandat ?

Le président de la RATP, Jean Castex, se rapproche d'un second mandat à la tête de la Régie après l'annonce de l'Élysée ce lundi, dans laquelle Emmanuel Macron a proposé sa reconduction. Quel bilan pour l'ancien Premier ministre, cinq ans après sa première nomination ?

Vers un deuxième mandat consécutif ? Emmanuel Macron a proposé ce lundi la reconduction de Jean Castex à la tête de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), selon l'Élysée.

L'ancien Premier ministre (2020-2022) avait été nommé le 23 novembre 2022, après la démission de sa prédécesseure Catherine Guillouard. Et depuis près de deux ans, le haut fonctionnaire fait face à bon nombre de défis, notamment avec l'approche du challenge de taille des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Ponctualité

Le principal point sur lequel la RATP, qui exploite les métros et le réseau de bus parisiens, est constamment passée au crible, en particulier par Ile-de-France Mobilités, reste la ponctualité des matériels roulants.

Sur ce point, la présidente de la Région et d'IDFM Valérie Pécresse avait reconnu le 14 mai dernier, à l'occasion d'un bilan portant sur la qualité des services, que la ponctualité s'était nettement améliorée, atteignant en moyenne plus de 90% de l'objectif rempli sur le réseau de bus.

En ce qui concerne les métros, le dernier bilan publié en mars dernier par Ile-de-France Mobilités donnait 100% de régularité pour les deux lignes automatisées (1 et 14), tout comme la ligne 5, ainsi que 97, 98 et 99% pour les lignes 2, 10 et 11. Un score bien au-dessus de l'objectif fixé par IDFM de 96,5%. Les principales difficultés restent sur les lignes 13 et 6, ainsi que sur les RER B et C, rappelait un bilan publié en janvier.

En déplacement sur un site de maintenance de la ligne 9, qui desservira les sites du Parc des Princes et le stade de Roland-Garros à l'été prochain durant les JOP 2024, Jean Castex avait reconnu le 30 avril dernier «que les recrutements de conducteurs sur les différentes lignes favoriseraient un peu plus la ponctualité, afin d'atteindre les objectifs fixés», promettait-il.

Chantiers

Autre aspect qui rythmera le calendrier de ce mois de juin, et sur lequel Jean Castex a participé avec le concours des équipes de la Société des Grands Projets, reste les travaux du prolongement de la ligne 14. Jean Castex devrait, lors de son second mandat, être présent à l'inauguration de la ligne allongée, qui doit relier pour la première fois l'aéroport d'Orly le 24 juin prochain.

Pour rappel, 8 nouvelles stations, notamment Saint-Denis Pleyel - où CNEWS avait pu se rendre lors d'une visite le 15 mai dernier - seront desservies par la ligne automatisée au sigle violet.

Sur les autres lignes, le PDG de la RATP avait annoncé en janvier dernier des plans de modernisation de plusieurs axes, dont la ligne 4 ainsi que la 6, et la 11, dont le prolongement jusqu'à Rosny-sous-Bois devrait être effectif au printemps 2024.

«Nous espérons tenir notre échéance de l’automatisation de la ligne 4 d’ici à la fin de l’année. Il y aura un saut qualitatif important pour les usagers», expliquait-il en début d'année, prenant exemple sur les bons résultats des lignes 1 et 14 du métro parisien.

JO

Arrivé en pleine crise à la suite de la période pandémique du Covid-19, durant laquelle il officiait d'ailleurs en qualité de Premier ministre d'Emmanuel Macron, Jean Castex a eu la délicate tâche de redynamiser l'attractivité de la RATP, tant sur les métiers de conducteurs que ceux de la maintenance et de la sécurité.

À la veille des JO, le haut fonctionnaire formé à l'ENA martèle lors de ses différents déplacements que les professionnels seront au rendez-vous durant cet événement majeur.

«Le défaut du manque de conducteurs s’atténue chaque mois, chez la RATP. Pour les équipes, les JO ont déjà commencé», lançait-il depuis le centre de maintenance de la ligne 9 à Boulogne-Billancourt fin avril. D'autant plus que sur un objectif de 300 recrutements pour la RATP avant l'été, 250 personnes avaient été embauchées sur l'ensemble des lignes.

Dernier dossier chaud en date a avoir été traité par le PDG de la RATP, l'octroi de la prime JO, qui a été négociée avec les partenaires sociaux. Celle-ci pourrait d'ailleurs atteindre 2.500 euros pour les agents de la Régie autonome des transports parisiens, mobilisés sur la période.