80 ans du Débarquement : ces 4 histoires insolites autour du D-Day

Ce 6 juin 2024 marque les 80 ans du débarquement des alliés sur les plages de Normandie. Au cours de cette progressive Libération, de nombreuses histoires insolites se sont déroulés. Focus sur quatre d'entre elles.

Le Débarquement du 6 juin 1944 a été marqué par des batailles mais également par des histoires plus insolites.

Un chien parmi les parachutistes britanniques

Tous les paras qui ont sauté sur les plages de Normandie n'étaient pas des hommes. Parmi eux, un berger allemand surnommé par les paras britanniques «Glen Paradog».

Lors du parachutage, il a sauté avec le soldat Cortell alors âgé de seulement 19 ans. Les deux compagnons ont malheureusement atterri à une quinzaine de kilomètres de leur point de chute initial.

Grâce à un Français qui les a guidés, ils sont parvenus à rejoindre leur bataillon. Malheureusement, lorsque les quarante hommes ont repris leur route, ils se sont retrouvés sous le feu des bombardements alliés.

La grande majorité du bataillon a été tué sur le coup et parmi eux le soldat Cortell et sa mascotte Glen Paradog.

Deux kilos de bonbons dans sa cartouchière

Ancien de la Légion et membre du commando Kieffer, Otto Zivolhava a fait la joie des petits Français lors du Débarquement.

Parachuté avec un lourd paquetage de munitions, de rations alimentaires et d'armes, il avait fait le choix de se charger un peu plus que les autres en ajoutant 2 kilos de bonbons dans sa cartouchière.

Son but étant de les distribuer aux enfants et aux plus jeunes ayant souffert de la guerre et de l'occupation et dont certains n'avaient encore jamais eu la chance de goûter aux sucreries.

«Les plus jeunes, qui ne savaient pas ce que c'était, étaient plus méfiants. Il a fallu que j'en mange devant eux pour qu'ils comprennent», a-t-il expliqué quelques années plus tard.

Les mariés du 6 juin

Georges et Juliette auraient dû se marier le 6 juin 1944 à Sainte-Mère-Église mais le Débarquement en a décidé autrement. Séparés de seulement six kilomètres, ils vivront dans l'angoisse de ne jamais se revoir pendant quatre jours.

Juliette, qui vit à Sainte-Mère-Église, s'est cachée durant deux nuits dans les fossés pour éviter les effondrements tandis que Georges a trouvé refuge dans un fossé. N'y tenant plus, le jeune homme a risqué sa vie et traversé les champs de bataille à vélo pour rejoindre sa bien-aimée.

Face à l'incertitude de l'avenir, ils avaient décidé de se marier malgré les combats et le 23 juin 1944 ils se sont unis en présence des GI américains dans une grange. Mais la robe et les chaussures de la future mariée avaient disparu dans les bombardements. C'est donc dans une robe fleurie et avec des chaussures trop grandes dénichées par un soldat que Juliette s'est unie à Georges.

En guise de cadeau de mariage, les soldats leur avaient offert une partie de leur ration pour le repas de noces. Le héros du jour qui avait trouvé les chaussures de la mariée est resté en correspondance avec le couple tout le long de sa vie.

200 litres de bière bien camouflés

Pour soutenir les soldats débarqués en Normandie, les alliés avaient envoyé de nombreux avions sanitaires Dakota vers la France pour livrer nourriture, nécessaires de secours et munitions. Cependant, le 7 juin 1944, l'un des trois avions qui avait atterri contenait une cargaison spéciale pour remonter le moral des troupes.

Ainsi, 200 litres de bière anglaise avaient été camouflés dans l'un des deux réservoirs de l'appareil, nettoyé pour pouvoir accueillir la précieuse boisson. Néanmoins, l'histoire raconte qu'il a été fortement déconseillé aux militaires de fumer en buvant cette bière qui risquait encore de contenir quelques traces de kérosène.