80 ans du Débarquement : quel est le programme des commémorations prévues du 5 au 7 juin ?

Pour célébrer le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, diverses cérémonies auront lieu dès ce mercredi 5 et jusqu'au vendredi 7 juin. Emmanuel Macron présidera certaines d'entre elles, en compagnie de chefs d'État alliés, tels que Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

En ce début de juin 2024, la France s'apprête à revivre un moment crucial de son histoire avec les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, en Normandie. Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé une «pérégrination mémorielle» de trois jours, de mercredi à vendredi, pour rendre hommage à ce tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale qui a pavé la voie à la libération du pays de l'occupation nazie.

Mercredi 5 juin : Les Préambules

Le périple commence mercredi matin à Plumelec, dans le Morbihan, où Macron rendra hommage aux premiers parachutistes de la France libre et aux membres du maquis de Saint-Marcel.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ces soldats audacieux se sont lancés dans le ciel breton, leur descente silencieuse marquant le début de l'opération Overlord et du Débarquement. Un moment crucial où, comme le souligne un conseiller présidentiel, «la résistance intérieure» a rejoint «la résistance extérieure» pour la libération de la France.

Le colonel Achille Muller, dernier survivant des parachutistes de la France libre ayant participé à l'opération, honorera de sa présence cette cérémonie commémorative.

L'après-midi, le chef de l'Etat se rendra à Saint-Lô, surnommée la «capitale des ruines» par Samuel Beckett, pour commémorer les victimes des bombardements alliés qui ont dévasté la ville dans la nuit du 5 juin. Ces frappes visaient à entraver les mouvements des renforts allemands vers les plages du débarquement. Emmanuel Macron honorera la mémoire des plus de 600 morts et des efforts de reconstruction qui ont suivi.

La journée se clôturera à la prison de Caen, où le président rendra hommage aux 77 résistants exécutés par les Allemands après l'arrivée des Alliés. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, symbolisant le sacrifice ultime pour la liberté.

Jeudi 6 juin : Le Jour J

Le jour suivant, 6 juin, débutera par une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer en présence du roi Charles III et de la reine Camille. Cette commémoration traditionnelle du «jour le plus long» se déroulera en parallèle d'une célébration nationale à Portsmouth, en Angleterre.

Ensuite, le Premier ministre canadien Justin Trudeau dirigera une cérémonie à Juno Beach avec Gabriel Attal, le Premier ministre français, pour honorer les forces canadiennes. La mi-journée verra une cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en présence du président américain Joe Biden. De nombreux vétérans américains traverseront l'Atlantique pour assister à cette commémoration.

L'apogée des célébrations du jeudi sera la cérémonie internationale à Omaha Beach, où Emmanuel Macron prononcera un discours devant des dirigeants mondiaux, dont Joe Biden, le prince William, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu'une quinzaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernement.

Vendredi 7 juin : Le Jour d'Après

Le vendredi commencera à Bayeux, où Macron évoquera le retour de l'Etat français et prononcera un discours en résonance avec ceux du général de Gaulle, qui avait choisi cette ville libérée pour s'adresser aux Français le 14 juin 1944 et pour y installer le premier «commissaire du gouvernement».

Les commémorations se concluront à Cherbourg, avec une prise d'armes en présence du chef de l'Etat. La rade de Cherbourg avait été un objectif stratégique crucial du débarquement, permettant des arrivées massives de bateaux et de pétrole nécessaires à l'effort de guerre allié.

Rencontres Diplomatiques

Parallèlement aux commémorations, Emmanuel Macron tiendra des rencontres bilatérales avec Volodymyr Zelensky vendredi soir à Paris. Ces discussions porteront sur les soutiens français à l'Ukraine et la possible envoi d'instructeurs militaires français.

Le samedi 8 juin, Macron accueillera Joe Biden pour une visite d'Etat. Cette journée comprendra un accueil officiel à l'Arc de Triomphe, des entretiens et un banquet à l'Elysée, consolidant ainsi les liens franco-américains.

Outre les cérémonies officielles, de nombreuses manifestations et animations seront organisées dans les villes et villages normands tout au long du week-end. Reconstitutions historiques, expositions, concerts et spectacles permettront au grand public de se plonger dans l'histoire de cette période cruciale et de célébrer la liberté retrouvée.