Assemblée nationale : les députés de gauche s'affichent aux couleurs de la Palestine, les élus LR ripostent en arborant l'écharpe tricolore

Ce mardi 4 juin, à l’occasion des questions au gouvernement, les députés de gauche se sont présentés dans l’Hémicycle habillés en vert, blanc et rouge, soit les couleurs de la Palestine. En réponse, les élus des Républicains ont arboré leur écharpe tricolore. Rachel Keke (Nupes) a, de son côté, brandi un drapeau palestinien.

Ce mardi 4 juin, les députés insoumis, écologistes et communistes se sont présentés dans l’Hémicycle habillés en vert, rouge et blanc, afin de marquer leur soutien à la cause palestinienne. Devant cette séquence, les élus Les Républicains ont immédiatement tenu à réagir en arborant leur écharpe tricolore.

En faisant son entrée, à l’occasion des questions au gouvernement, la présidente de l’Assemblée nationale a tenu à sermonner les élus, le regard jeté vers la gauche de l’Hémicycle. «Nous sommes dans un lieu démocratique. L’expression des parlementaires s’effectue exclusivement à l’oral», a-t-elle déclaré.

Un drapeau palestinien de nouveau sorti

Dans une ambiance tendue, à la suite d’un échange entre le député LFI Aymeric Caron et Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l’Europe, l’élue insoumise Rachel Keke a, à l’image de son collègue Sébastien Delogu la semaine dernière, brandit un drapeau palestinien.

Une scène qui a enflammé, un peu plus, l’Hémicycle. En réaction, Yaël Braun-Pivet a rappelé à l’ordre la députée avant de suspendre la séance, sous les chants de la Marseillaise, entonnés par les parlementaires de droite.