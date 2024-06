Manon Aubry : «Les macronistes humilient Valérie Hayer comme ils humilient les Français»

«Les macronistes humilient Valérie Hayer comme ils humilient les Français», a critiqué ce mardi sur CNEWS Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes.

«Sommes-nous revenus au temps de l’ORTF ?». Ce mardi 4 juin, Manon Aubry a exprimé son opinion sur une séquence qui, la veille, a suscité la polémique. Invitée de CNEWS, la tête de liste LFI aux élections européennes a dénoncé «l’incruste» de Gabriel Attal lors d’une interview de Valérie Hayer, représentante de la majorité présidentielle au scrutin du 9 juin prochain, sur le plateau de nos confrères de Franceinfo.

Manon Aubry a vu en cette auto-invitation une volonté du Premier ministre d’accaparer l’attention, mais aussi de réduire sa tête de liste. «Les macronistes ont une manière d’humilier Valérie Hayer comme ils humilient le peuple français et le débat démocratique», a-t-elle considéré.

Une omniprésence qui dérange

Au fur et à mesure de cette campagne des européennes, Gabriel Attal s’est présenté, de plus en plus, aux côtés de Valérie Hayer, à la demande d’Emmanuel Macron. Le but étant d’appuyer une candidate qui peine à séduire les électeurs.

Selon le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, publié le 30 mai dernier, elle serait même créditée de 15% des voix, soit seulement 1 point de plus que Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste et de Place publique.

Cette apparition de Gabriel Attal a d’ailleurs été mal perçue par d’autres candidats. «Chez nous ce sont les candidats qui font la campagne», a réagi François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, invité juste après Valérie Hayer sur le même plateau.

«On a vu le nouveau joker «j'appelle un ami» qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité», a-t-il ajouté.