Qui est Rachel Keke, la députée LFI qui a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée ?

La séance des questions au gouvernement a été suspendue ce mardi 4 juin à l'Assemblée nationale, après que la députée de La France insoumise, Rachel Keke, a brandi un drapeau palestinien dans l'Hémicycle.

Elle a écopé d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal. La députée LFI Rachel Keke, vêtue en rouge, vert, blanc et noir, a brandi un drapeau palestinien ce mardi dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale, reproduisant le geste de son collègue Sébastien Delogu, qui avait fait la même chose le 28 mai dernier. Il a été exclu quinze jours pour cet acte.

«Mon collègue Sébastien Delogu était peut-être du mauvais côté du règlement mais du bon côté de l’histoire», a réagi sur X Rachel Keke.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a expliqué que le bureau de l'Assemblée serait convoqué plus tard au sujet d'une possible sanction contre la députée LFI.

Un parcours de vie qui détonne

Mère de cinq enfants, Rachel Keke est née en 1974 dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan (Côte d'Ivoire), d'une mère vendeuse de vêtements et d'un père conducteur d'autobus.

Elle est arrivée en France en 2000 et a commencé à travailler comme coiffeuse avant d'intégrer le secteur de l'hôtellerie.

Dans l'Hexagone son parcours a été jonché d’épreuves : nombreux déménagements, squats ou courts séjours dans des appartements d'amis en banlieue parisienne, avant de se fixer grâce au DAL (Droit au logement). Elle a été naturalisée en 2015.

C'est lors des vingt-deux mois de grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris (entre 2019 et 2021), pendant lesquels Rachel Kéké, alors militante CGT, portait les revendications de ses collègues, qu’elle a su gagner le respect de son futur parti La France insoumise.

Cet hôtel devant lequel Rachel Keke a commencé à se tailler une réputation syndicale et politique, tout en se définissant comme «féministe» et «défenseuse des gilets jaunes».

Elle a continué d'y travailler pendant le début de sa campagne avant de prendre un congé pour se consacrer pleinement aux législatives de 2022, pour la 7e circonscription du Val-de-Marne qu’elle a fini par remporter.

Polémique autour de son logement social

Néanmoins, la députée a aussi été au cœur de plusieurs polémiques, comme en janvier 2023. Rachel Keke avait alors assuré avoir conservé son logement social depuis qu'elle avait été élue en toute légalité, rappelant que sa «vie d'avant continuerait après son mandat», dans un communiqué diffusé sur X.

Le patron des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, avait dénoncé une «nouvelle polémique des fachos», après que la presse avait dénoncé le fait qu'elle n'avait pas quitté son logement, alors qu'elle disposait dès lors d'une indemnité de députée qui lui permettait de louer un appartement dans le privé.

Dans son communiqué, la députée LFI expliquait avoir pris contact avec son bailleur social dès son élection en juin 2022. Ce dernier l'avait informée qu'elle pouvait rester dans son appartement en payant «un surloyer».

Soutien à Marine Le Pen et Bachar Al-Assad

Quelques jours seulement après son élection en juin 2022, Rachel Keke avait été pointée du doigt avec l'apparition d’anciens messages partagés sur les réseaux sociaux, qui soutenaient notamment Marine Le Pen pour la présidentielle 2017.

D’autres concernaient le régime de Bachar Al-Assad (accusé, notamment par l’ONU, de «crimes contre l’humanité»), où il était écrit qu’il fallait le «soutenir (…) contre ces prédateurs criminels que sont les Etats-Unis et la France», comme l’avançait un tweet de Nathalie Loiseau, ancienne ministre du gouvernement Edouard Philippe et membre du parti Horizons.

Rachel Keke avait publié un message sur sa page Facebook où elle assurait que ses anciens posts «ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique». Elle avait aussi tenu à affirmer qu’«en tant qu’élue de la France insoumise et de la Nupes, je partage pleinement les combats et les valeurs de ces organisations qui ont composé cette belle union de la gauche».